Підсумки дня: 14 червня

Конституційний суд України визнав неконституційним створення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП)
Українська авіакомпанія SkyUp, яка днями потрапила в скандал через рішення Баришівського суду, продовжує здійснювати рейси, незважаючи на заборони. Експерти розповіли, чи варто панікувати туристам, які вже купили квитки
Актора Федора Добронравова, який прославився завдяки серіалу "Свати", викреслили з "чорного списку" Міністерства культури, в який внесено ряд діячів культури і мистецтва, які створюють загрозу нацбезпеці