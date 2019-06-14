Збірна України увійшла в топ-25 рейтингу ФІФА

Фото: гравці збірної України (ffu.ua)

Команда Андрія Шевченка додала ще три позиції

Національна збірна України за підсумками травня-червня займає 24 сходинку в рейтингу Міжнародної федерації футбольних асоціацій (ФІФА). Про це повідомляється на сайті організації.

Що стосується суперників команди Андрія Шевченка в групі відбору на чемпіонат Європи 2020 року, то збірна Португалії розташувалася на 5 сходинці, Сербія - 34, Люксембург - 90, а Литва - 132.

У порівнянні з попереднім рейтингом, який було опубліковано 4 квітня, наша команда піднялася на три позиції. За цей період "синьо-жовті" провели два матчі кваліфікації Євро-2020 - проти команд Сербії (5:0) та Люксембургу (1:0).

На верхівці рейтингу без змін - лідирує Бельгія, далі йдуть Франція та Бразилія.

Нагадаємо, УЄФА відкрив справу через поведінку уболівальників на матчі Україна - Сербія.