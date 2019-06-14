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ПЦУ закликає ієрархів відмовитися від участі в "соборі" Філарета

Новини » Суспільство    14.06.2019 - 15:00
ПЦУ закликає ієрархів відмовитися від участі в "соборі" Філарета
Фото: митрополіт Епіфаній (РБК-Україна)

Київський патріарх ліквідовано у минулому році, нагадали в ПЦУ

Київська митрополія УПЦ (Православна церква України) закликає всіх ієрархів, духовенство і вірян не брати участі в у заходах і діях, які руйнують єдність Помісної УПЦ. Про це йдеться в повідомленні прес-служби церкви.

Як зазначили в прес-службі, відповідно до рішення помісного собору УПЦ Київського патріархату 15 грудня, що відбувся перед об’єднавчим собором, УПЦ КП як окреме релігійне об’єднання припинило свою діяльність шляхом об’єднання та приєднання до утвореної єдиної Помісної православної церкви України.

"Персональна відмова когось з учасників через кілька місяців після події визнавати рішення собору, оголошення їх "ситуативними", тобто нібито зробленими зі свідомим наміром ввести когось в оману - не можуть відмінити чи зупинити чинність цих рішень", - зазначили в прес-службі.

Як повідомляло РБК-Україна, почесний патріарх Православної церкви України Філарет вирішив скликати "помісний собор" Київського патріархату на 20 червня для поновлення Київського патріархату. Він також зазначив, що Київський патріархат не приймає томос про автокефалію.

Нагадаємо, 15 травня Філарет провів прес-конференцію, на якій заявив, що у нього перед собором були усні домовленості з Петром Порошенком і екзархами Вселенського патріархату про те, що він продовжить керувати церквою всередині України, а Епіфаній нібито мав в основному представляти ПЦУ на міжнародній арені.

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