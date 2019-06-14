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Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії

Новини » Політика    14.06.2019 - 16:36
Зеленський призначив нове керівництво Нацгвардії
Фото: Микола Балан (Уніан)

Зеленський підписав указ про призначення Балана командувачем Нацгвардії

Президент України Володимир Зеленський підписав указ про призначення Миколи Балана командувачем Національної гвардії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Адміністрації президента.

Крім того, Володимир Зеленський призначив Володимира Кондратюка першим заступником командувача Нацгвардії, Руслана Дзюбу і Юрія Лебедя - заступниками командувача Національної гвардії.

Відповідні укази були оприлюднені 14 червня.

У той же час Зеленський звільнив Олега Кулика з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахував його в розпорядження командувача Нацгвардії.

"Звільнити Кулика Олега Євгеновича з посади заступника командувача Національної гвардії України і зарахувати його в розпорядження командувача Національної гвардії України", - йдеться в указі №406/2019.

 

Відзначимо, 14 травня затримали колишнього голову Національної гвардії Юрія Аллерова. Його підозрюють у тому, що він у змові з забудовником обміняв квартири для нацгвардейців в центрі Києва на житло в районі станції метро "Бориспільська". Збиток був оцінений в 81,6 млн гривень.

Нагадаємо, 7 травня п'ятий президент України Петро Порошенко звільнив Аллерова. Сам офіцер заявив, що рішення про звільнення було його ініціативою.

Аллеров був призначений командувачем Національної гвардії України у грудні 2015 року.

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