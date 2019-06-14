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Верховний суд зобов'язав ПриватБанк виплатити 25 млн грн Коломойському

Новини » Економіка    14.06.2019 - 13:16
Верховний суд зобов'язав ПриватБанк виплатити 25 млн грн Коломойському
Фото: ПриватБанк (Віталій Носач, РБК-Україна)

"ПриватБанк" у суді намагався визнати стягнення на користь компанії "Акватера" 25 млн гривень незаконним

Верховний суд України відмовився задовольнити скаргу "ПриватБанка" і визнав законним стягнення з банку на користь колишніх співвласників Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова 25 млн гривень. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення суду.

Як повідомляється, 25 млн гривень у свій час компанія колишніх власників "Приватбанку" "Акватера" заплатила Нацбанку України в рахунок погашення заборгованості банку за кредитом рефінансування. Компанія "Акватера" була однією з компанії-поручителів за кредитами "Приватбанку" до його націоналізації.

"ПриватБанк" в суді намагався визнати стягнення на користь компанії "Акватера" 25 млн гривень незаконним, однак Верховний суд України дане рішення не підтримав.

Нагадаємо, "ПриватБанк" був націоналізований в грудні 2016 року. 18 квітня Окружний адміністративний суд міста Києва визнав незаконною націоналізацію "Приватбанку". Рішення ухвалено за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що державний "ПриватБанк" здобув перемогу у Великій палаті Верховного суду України у справі за позовом ПРАТ "Ерлан" до НБУ та банку про зобов'язання "Приватбанку" погасити заборгованість за кредитом рефінансування перед НБУ.

Крім того, фінансовий директор "Приватбанку" Самаріна Ганна повідомила про те, що "ПриватБанк" залучений в ряд судових розглядів в Сполучених Штатах, Великобританії, на Кіпрі та в Україні як позивача, так і в якості відповідача, що призвело до збільшення судових витрат.

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