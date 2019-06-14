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СБУ: Кремль дав наказ збити український ІЛ-76

Новини » Політика    14.06.2019 - 09:42
СБУ: Кремль дав наказ збити український ІЛ-76
Фото: уламки Іл-76 під Луганськом (youtube.com/Alexander Matveev)

У СБУ заявили про наявність неспростовних доказів, що рішення про збиття українського літака було прийняте в Кремлі

14 червня 2014 року у небі над Луганськом співробітники російської військової розвідки (ГРУ) збили військово-транспортний літак Міністерства оборони України ІЛ-76, в результаті чого загинули 49 українських військовослужбовців. Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України (СБУ).

У СБУ заявили про наявність неспростовних доказів, що рішення про збиття було прийняте в Кремлі та приведене у дію "приватною військовою компанією "Вагнера". Наказ віддав командувач 58-ю армією ЗС РФ генерал-майор Євгеній Нікіфоров.

"Більше того, виконавці вбивства українських воїнів - Дмитро Уткін, Андрій Гуральов та  Андрій Лебедєв, після повернення в Росію були відзначені Путіним офіційними державними нагородами "Орденами Мужності", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2017 році голова СБУ Василь Грицак повідомив, що слідчі Служби безпеки виписали повідомлення про підозру керівнику "ПВК "Вагнера" Дмитру Уткіну.

"Не незважаючи на те, що російські воєнні злочинці постійно перебувають або на території країни-агресора, або у складі таємних контингентів сухопутних підрозділів військової розвідки РФ у Сирії та країнах Африки, Служба безпеки робить усе можливе аби притягнути їх до відповідальності", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, Апеляційний суд Запоріжжя визнав загибель командира літака Іл-76 Олександра Білого результатом агресії Російської Федерації. Суд задовольнив апеляцію вдови капітана Тетяни Чимирковой і скасував рішення Мелітопольського міського районного суду, який 18 квітня відмовився визнавати загибель українського льотчика результатом російської агресії.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що в жовтні 2017 голова Служби безпеки України Василь Грицак повідомив, що СБУ встановила причетність найманців так званої "приватної військової компанії Вагнера" до трагедії Іл-76 і штурму Луганського аеропорту.

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Новини України Служба безпеки УкраїникатастрофаИЛ-76
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