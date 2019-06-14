Зеленський пропонує Раді скасувати формулу "Роттердам+"

Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект внесуть у Раду 17 червня

Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній раді скасувати формулу "Роттердам+". Про це на прес-конференції повідомив представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Він зазначив, що команда глави держави підготувала відповідний законопроект, який внесуть до парламенту в понеділок, 17 червня.

"Команда президента підготувала законопроект, в понеділок буде внесений у Раду, про зниження вартості електроенергії, а саме пропонується, щоб формула "Роттердам +була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула. Можна назвати "Роттердам мінус", - сказав представник Зеленського в Кабміні.

Герус зазначив, що з формули приберуть вартість доставки вугілля з Роттердама.

"З формули приберуть вартість доставки вугілля з Роттердама... пропонується введення дисконтів - якщо гірше якість вугілля, повинна бути нижче вартість, яка зараховується у тариф... Цим же законом пропонується перенести запуск ринку електроенергії на один рік, тому що неправильно настільки непідготовлений ринок запускати з 1 липня. Протягом цього року буде існувати формула "Роттердам-", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Так, у понеділок, 10 червня, глава держави зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України заявив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.