ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зеленський пропонує Раді скасувати формулу "Роттердам+"

Новини » Енергетика    14.06.2019 - 15:24
Зеленський пропонує Раді скасувати формулу "Роттердам+"
Фото: Андрій Герус (Віталій Носач/РБК-Україна)

Відповідний законопроект внесуть у Раду 17 червня

Президент Володимир Зеленський запропонує Верховній раді скасувати формулу "Роттердам+". Про це на прес-конференції повідомив представник Зеленського в Кабінеті міністрів Андрій Герус.

Він зазначив, що команда глави держави підготувала відповідний законопроект, який внесуть до парламенту в понеділок, 17 червня.

"Команда президента підготувала законопроект, в понеділок буде внесений у Раду, про зниження вартості електроенергії, а саме пропонується, щоб формула "Роттердам +була скасована, і щоб замість неї діяла інша формула. Можна назвати "Роттердам мінус", - сказав представник Зеленського в Кабміні.

Герус зазначив, що з формули приберуть вартість доставки вугілля з Роттердама.

"З формули приберуть вартість доставки вугілля з Роттердама... пропонується введення дисконтів - якщо гірше якість вугілля, повинна бути нижче вартість, яка зараховується у тариф... Цим же законом пропонується перенести запуск ринку електроенергії на один рік, тому що неправильно настільки непідготовлений ринок запускати з 1 липня. Протягом цього року буде існувати формула "Роттердам-", - заявив він.

Нагадаємо, Зеленський пропонує Верховній раді відкласти запуск ринку електроенергії на один рік. Так, у понеділок, 10 червня, глава держави зареєстрував у парламенті відповідний законопроект.

Як писало РБК-Україна раніше, президент України заявив про ризики запуску нового ринку електроенергії з 1 липня 2019 року.

Зеленський відвідає з робочим візитом Донецьку область Зеленський планує прискорити впровадження "Держави в смартфоні"
Новини України Володимир ЗеленськийРоттердам+
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся