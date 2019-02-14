Підсумки дня: 14 лютого

•Суддя Окружного адміністративного суду Києва Сергій Каракашьян у четвер оголосив рішення за клопотанням Кабміну щодо скасування тимчасової заборони Уляні Супрун виконувати обов'язки міністра охорони здоров'я

•Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував намір Росії взяти участь у спостереженні за виборами президента в Україні у березні 2019 року

•14 лютого помер Сергій Захаров - знаменитий радянський естрадний співак і актор. Йому було 68 років

•У рейтингу кандидатів у президенти перші місця займають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко

•Голова Асоціації споживачів енергетики і комунальних послуг Андрій Герус нагадав, що майже два роки тому був схвалений законопроект, який дозволив би списати 30 млрд гривень боргів

•Для різкого зростання курсу долара на 10% і більше потрібні досить вагомі чинники, і не всі з них варто розглядати, як хоч певною мірою ймовірні

•Шевченківський районний суд Києва 14 лютого арештував 300 тисяч доларів на британських рахунках колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова

•Прокурор Вікторія Коваль заявила, що фігурант справи убивства Катерини Гандзюк Олексій Левін переховується у Домініканській Республіці

•День святого Валентина — привід для багатьох селебрітіс поділитися зі своїми шанувальниками яскравими моментами з особистого життя. 14 лютого українські зірки поквапилися опублікувати на своїх соцсторінках романтичні, а часом і "гарячі" фото з коханими