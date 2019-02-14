Експерти оцінили ймовірність зростання курсу долара до 30 грн/долар

Фото: Обмін валют (РБК-Україна)

Різка девальвація гривні у 2019 році можлива, але малоймовірна

Для різкого зростання курсу долара на 10% і більше потрібні досить вагомі чинники, і не всі з них варто розглядати, як хоч скільки-небудь ймовірні. Про це в коментарі РБК-Україна сказав Вадим Іосуб, старший аналітик Альпарі.

На його думку, найбільш серйозний, і в той же час реалістичний ризик для гривні пов'язаний з відмовою від реформ, узгоджених з МВФ, і з програною війною з корупцією.

"У разі припинення програми кредитування МВФ аналогічне рішення можуть прийняти і інші поточні і потенційні інвестори, може бути знижений кредитний рейтинг країни, виникнуть складнощі з обслуговуванням і рефінансуванням зовнішнього боргу, і такий сценарій може боляче вдарити по курсу гривні", - сказав він.

Коментуючи воєнний фактор, Іосуб зазначив, що після осіннього загострення в Керченській протоці Росія отримала досить консолідовану позицію усього світу, у зв'язку з цим інцидентом США і ЄС обговорюють нові санкції. "Навряд чи Росія найближчим часом вирішить повторити цей досвід, а значить і ймовірність нового воєнного стану невисока", - вважає він.

Аналітик також відзначив, що теоретично народні протести або військовий переворот призвели б до падіння гривні набагато більше ніж на 10%, однак ймовірність подібних подій оцінюється як близька до нуля.

Не бачить він і великих ризиків і з боку ставки ФРС. Як показує практика, останні 10 років ФРС не робить різких, несподіваних рішень. Про свої майбутні дії американський регулятор заздалегідь попереджає ринок. Підсумком останнього засідання ФРС стали заяви про більш м'яку траєкторію майбутнього підвищення ставок, з цього боку серйозних ризиків немає, додав він.

"Трохи більш реалістична реакція гривні на неврожай зернових або зниження попиту на металургійну продукцію. Хоча гадати про врожай - справа невдячна, причин для якоїсь рекордної супер-посухи синоптики поки не бачать. Що стосується попиту на метал, на тлі очікуваного уповільнення зростання світової економіки досить імовірно його скорочення. Але поки мова йде про уповільнення зростання економіки, а не про нову світову кризу, зниження попиту на продукцію металургів не буде катастрофічним", - додав він.

Як повідомляло РБК-Україна, аналітики вважають, що після закінчення президентських виборів курс долара буде перебувати в діапазоні в діапазоні 27-28 грн/долар.

Нагадаємо, глава Ради НБУ Богдан Данилишин назвав п'ять причин падіння курсу долара на початку 2019 року. Однак, на його думку, всі фактори зміцнення гривні мають короткостроковий характер, тенденція може змінитися у другій половині року.