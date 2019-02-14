Один із фігурантів справи Гандзюк переховується в Домінікані, - прокурор

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Левін переховується від правоохоронних органів у чоловіка на ім'я Денис Пащенко

Прокурор Вікторія Коваль заявила, що фігурант справи убивства Катерини Гандзюк Олексій Левін переховується у Домініканській Республіці. Про це вона заявила у Шевченківському райсуді столиці під час обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, який підозрюється у замовленні убивства Гандзюк, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Прокурор додала, що Левін переховується від правоохоронних органів у чоловіка на ім'я Денис Пащенко.

"Дійсно, в протоколі допиту свідка Власова зазначено, що Левін на даний час перебуває у Домініканській Республіці", - сказала вона.

Нагадаємо, в Києві триває суд над Владиславом Мангером, якого підозрюють в організації вбивства Катерини Гандзюк. Сам Мангер заявляє, що вбивство активістки організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко. Натомість, у СБУ спростовують заяву Мангера і говорять, що винний голова Херсонської облради.

Відзначимо, що 7 серпня 2018 року були затримані двоє громадян України, які за версією слідства є співучасниками організації замаху - Володимир Васянович та Сергій Торбін. Прокурор зазначив, що на них як співучасників замаху на Гандзюк вказують свідчення інших учасників справи - Горбунова і Вишневського.

РБК-Україна писало, що у справі щодо розслідування вбивства радника голови Херсонської міської ради, активістки Катерини Гандзюк підозрюваний Олексій Левін зізнався, що зустрічався з підозрюваними Ігорем Павловським і Сергієм Торбіним, які нині перебувають під вартою.

До цього генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що в розслідуванні вбивства Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. За словами Луценка, прізвище нового підозрюваного - Левін. Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив кислотою керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Через місяць громадська активістка померла у результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвинулася у результаті обширних хімічних опіків тіла.