Суд арештував 300 тис. доларів на брокерському рахунку Насірова в Британії

Фото: Роман Насіров (УНІАН)

Таке рішення прийняв Шевченківський райсуд

Шевченківський районний суд Києва 14 лютого арештував 300 тисяч доларів на британських рахунках колишнього голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Судовий репортер".

Зазначається, що екс-голова ДФС щонайменше упродовж 3 років мав у розпорядженні кошти в сумі 297 730 доларів США на рахунку у фінансовій установі на території Британії. При цьому гроші не відображались у жодній з декларацій Насірова під час його перебування на посадах держслужбовця, за винятком декларації кандидата в президенти України, поданої одразу ж після інформування обвинуваченого про виявлення цих коштів британськими правоохоронними органами.

Так, 16 січня 2019 року Насіров подав декларацію кандидата у президенти, де зазначено про грошові активи на брокерському рахунку в установі Interactive Brokers в сумі 297 730 доларів США. За його словами, ці гроші на брокерський рахунок були внесені до того, як він почав займатися публічною діяльністю.

Нагадаємо, раніше Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила суд заарештувати 300 тисяч доларів Насірова з рахунків у Британії.

Як писало РБК-Україна раніше, екс-глава ДФС протягом трьох років приховував 300 тисяч доларів, які розміщені на його банківському рахунку у Великобританії.

Додамо, Насіров 16 січня подав у Центральну виборчу комісію (ЦВК) документи для реєстрації кандидатом у президенти. 21 січня ЦВК зареєструвала його кандидатом в президенти.