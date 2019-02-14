Клімкін відповів на бажання РФ спостерігати за виборами в Україні

Фото: Павло Клімкін (twitter.com/pavloklimkin)

Раніше в РФ заявили про намір відправити в Україну короткострокових спостерігачів місій БДІПЛ

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін прокоментував намір Росії взяти участь у спостереженні за виборами президента в Україні у березні 2019 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Клімкіна, опубліковане в Twitter.

За його словами, у РФ мало шансів спостерігати за виборами в Україні.

"Хто-то ніяк не заспокоїться з російським спостерігачам на президентських виборах в Україні. У марсіан більше шансів поспостерігати за українськими виборами. Якщо, звичайно, встигнуть пройти всі процедури і приєднатися до ОБСЄ. Але їм краще дотримуватися її основоположних принципів", - написав Клімкін.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що Росія має намір використати своє право брати участь у спостереженні за виборами президента в Україні в березні 2019 року. Зокрема, РФ отримала запит Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ на відрядження короткострокових спостерігачів.

Короткострокові спостерігачі місій БДІПЛ здійснюють моніторинг безпосередньо в день голосування, члени довгострокового компонента відстежують весь хід виборчого процесу до, під час і після виборів.

Додамо, що 7 лютого Верховна рада заборонила росіянам бути спостерігачами на виборах в Україні.

Також напередодні в Бюро з демократичних інститутів і прав людини висловили жаль з цього приводу. В організації підкреслили, що спостерігачів у місії з контролю за виборами представляють свої країни, а всю ОБСЄ.