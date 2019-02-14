У президентській гонці за півтора місяці до виборів лідирують три кандидата

Фото: колаж (Віталій Носач, РБК-Україна)

Дані КМІС близькі до результатів опитувань інших соціологічних центрів

У рейтингу кандидатів у президенти перші місця займають Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС, проведеного на початку лютого 2019 року.

Згідно з опитуванням, Зеленського готові підтримати 26,9% серед тих, хто визначився з вибором і готовий взяти участь у голосуванні. За Порошенка планують голосувати 17,7%, за Тимошенко - 15,8%.

Далі йдуть Юрій Бойко - 9,8%, Олег Ляшко - 6,6%, Анатолій Гриценко - 6,1%, Євген Мураєв - 2,9%, Ігор Смешко - 2,4%, - Андрій Садовий - 2,3%, Олександр Шевченко - 2,2%, Олександр Вілкул - 1,6%, Руслан Кошулинський - 1,3%. Рейтинг інших кандидатів - менше 1%.

Опитування було проведено Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 31 січня - 10 лютого 2019 року серед 2007 респондентів. Статистична похибка вибірки (з ймовірністю 0,95 і за дизайн-ефекту 1,5) не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5%.

Близько половини респондентів вагаються і не можуть сказати, хто переможе на виборах. Серед тих, хто все-таки визначився зі своєю думкою, відносно найчастіше називалися Порошенко (17,8% серед усіх респондентів) і Ю. Тимошенко (16,8%) (різниця в межах похибки). Зеленського назвали 13,7% респондентів. Інших кандидатів назвали не більше 4% опитаних респондентів.

Як повідомляло РБК-Україна, за даними опитування, яке провели центр "Соціальний моніторинг", Український інститут соціальних досліджень ім. А. Яременка, компанія "Інфо Сапієнс" і Соціологічна група "Рейтинг" 19 - 30 січня 2019 року, трійку лідерів у рейтингу кандидатів у президенти очолюють Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко.

Нагадаємо, чергові президентські вибори в Україні відбудуться 31 березня 2019 року. Центральна виборча комісія вже зареєструвала 44 кандидата. На позачергових виборах президента, які відбулися 25 травня 2014 року, взяли участь 59,48% виборців. Вже в першому турі переміг Петро Порошенко з результатом 54,70% голосів.