Савченко написала листа Путіну

Савченко звернулася з листом із проханням про помилування українських політв'язнів до Путіна

Народний депутат Надія Савченко написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Про це йдеться у повідомленні Савченко у Facebook.

"Сьогодні, 13 червня 2018р., народний депутат, колишній і нинішній політв`язень Надія Савченко, звернулася листом із проханням про помилування українських політв`язнів до президента РФ Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Так, Савченко просить Путіна звільнити 66 українських полізаключених, серед яких, зокрема, Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко.

"Звільнення українських громадян, які перебувають в ув'язненні в Російській Федерації, покаже всьому світу вашу добру волю і суттєво змінить в кращу сторону положення Росії на міжнародній арені, а також дозволить істотно поліпшити двосторонній діалог з багатьма країнами", - написала Савченко Путіну.

Сьогодні, 13 червня 2018р., народний депутат, колишній і нинішній політв`язень Надія Савченко, звернулася листом із... Опубліковано Надія Савченко 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районий суд Києва продовжив арешт нардепа Надії Савченко до 13 липня 2018 року.

Зазначимо, в Україні Савченко інкримінують ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ст. 112 (Посягання на державного чи громадського діяча); ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.