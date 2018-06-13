Социальные страницы
Курси валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Савченко написала листа Путіну

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 18:57
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Савченко звернулася з листом із проханням про помилування українських політв'язнів до Путіна

Народний депутат Надія Савченко написала листа президенту Російської Федерації Володимиру Путіну. Про це йдеться у повідомленні Савченко у Facebook.

"Сьогодні, 13 червня 2018р., народний депутат, колишній і нинішній політв`язень Надія Савченко, звернулася листом із проханням про помилування українських політв`язнів до президента РФ Володимира Путіна", - йдеться у повідомленні.

Так, Савченко просить Путіна звільнити 66 українських полізаключених, серед яких, зокрема, Володимир Балух, Микола Карпюк, Станіслав Клих, Олександр Кольченко, Олег Сенцов, Роман Сущенко.

"Звільнення українських громадян, які перебувають в ув'язненні в Російській Федерації, покаже всьому світу вашу добру волю і суттєво змінить в кращу сторону положення Росії на міжнародній арені, а також дозволить істотно поліпшити двосторонній діалог з багатьма країнами", - написала Савченко Путіну.

 

Сьогодні, 13 червня 2018р., народний депутат, колишній і нинішній політв`язень Надія Савченко, звернулася листом із...

Опубліковано Надія Савченко 13 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Шевченківський районий суд Києва продовжив арешт нардепа Надії Савченко до 13 липня 2018 року. 

Зазначимо, в Україні Савченко інкримінують ч. 1 ст. 109 (Дії, спрямовані на захоплення державної влади); ч. 1 ст. 14 (Готування до злочину), ч. 2 ст. 28 (Вчинення злочину групою осіб за попередньою змовою), ст. 112 (Посягання на державного чи громадського діяча);  ч. 3 ст. 258 (Терористичний акт); ч. 1 ст. 258-3 (Створення терористичної групи чи терористичної організації); ч. 1 ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) КК України.

Путін залишив Суркова на посаді свого помічника Оголошення вироку по справі "26 лютого" перенесено на 18 червня
Теги публікації: Володимир Путін, Надія Савченко, политзаключенные  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
"Запустили в голову пляшкою": у Києві роми напали на підлітка
"Чемпіонат війни": художник з Дніпра створив альтернативний календар до ЧС-2018
"Вам нагадати, що ви одружений": Юрій Горбунов "засвітився" в компанії чотирьох красунь (фото)
"Їхала в пологовий будинок з температурою": Олена Шоптенко розповіла про пологи
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся