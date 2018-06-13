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Європарламент схвалив надання Україні 1 млрд євро

НовиниФінанси    13.06.2018 - 14:26
Фото: засідання Європейського парламенту (_European Union 2017 - European Parliamentk-ID10803-650x410)
Фото: засідання Європейського парламенту (_European Union 2017 - European Parliamentk-ID10803-650x410)

Перший транш може надійти у вересні цього року

Європейський парламент проголосував за надання Україні макрофінпомощі в 1 млрд євро. Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" в Брюсселі Рікард Йозвяк у Twitter.

За його словами, перший транш може бути наданий вже в вересні цього року.

"ЕП проголосував за нову макрофінансову допомогу в 1 млрд євро Україні. Якщо все піде добре, перший транш може бути наданий у вересні", - написав журналіст.

Варто відзначити, що за надання фінансування проголосували 527 депутатів, а проти - 124.

Також про надання макрофінансової допомоги повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

У свою чергу, президент України Петро Порошенко подякував європейським парламентаріям за надання допомоги Україні і висловив надію на позитивне вирішення цього питання Радою ЄС.

"Дякую всім друзів України в Європарламенті і в європейських інституціях за єдність в підтримці України! Це ще одне свідчення нашого реального прогресу на шляху реформ", - написав глава держави в своєму Twitter.

Нагадаємо, рішення про надання допомоги Україні була ратифікована Європейським парламентом 16 травня.

Варто відзначити, що рішення було прийнято з поправкою, згідно з якою "склад Центральної виборчої комісії України відображає політичний баланс, представляє усі політичні сили, особливо ті, які представлені в Раді". У той же час, Європейський Союз має намір скоротити фінансування країн Центральної та Східної Європи на 30 млрд євро, перерозподіливши ці кошти на Італію, Грецію та Іспанію.

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Теги публікації: фінанси, кредит, Європарламент  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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