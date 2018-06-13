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Інтерв'ю

Причиною відключення світла в Криму могла стати аварія на підстанції

НовиниНадзвичайні події    13.06.2018 - 16:27
Ілюстративне фото (bogodukhiv-rada.gov.ua)
Ілюстративне фото (bogodukhiv-rada.gov.ua)

"Крименерго" встановлює причину відключень електрики

Причиною відключення світла в анексованому Криму могла стати аварія на підстанції "Тамань" в Краснодарському краї. Про це повідомляє "Тасс" з посиланням на екстрені служби.

"За попередніми даними, через аварію на підстанції "Тамань", розташованої на території Краснодарського краю, порушено електропостачання на Кримському півострові", - сказав співрозмовник агентства.

"Крименерго" встановлює причину відключень електрики на півострові.

"Глава" Криму Сергій Аксьонов заявив, що причиною знеструмлення півострова стало спрацьовування протиаварійної автоматики на підстанції "Тамань".

"На підстанції "Тамань" через стрибки напруги спрацювала протиаварійна автоматика і відключення ліній. Весь Крим залишився без світла", - зазначив Аксьонов.

За його словами, енергопостачання планується відновити протягом трьох годин.

Як передає РБК, цю інформацію підтвердив також "заступник міністра внутрішньої політики, інформації та зв'язку" анексованого півострова Вадим Первих.

За іншою версією, аварія сталася на енергомості "Кубань-Крим".

Наразі підключаються резервні джерела живлення.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму сталося масштабне відключення світла.

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Теги публікації: Крим, Крим, обесточен  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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