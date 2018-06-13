Кабмін прибрав три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих

Мова йде про Гладосове, Травневе та Новоолександрівку

Кабінет міністрів України офіційно прибрав три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, з переліку непідконтрольних прибрали Гладосове і Травневе в Донецькій області, а також Новоолександрівку Луганської області. Дані населені пункти включені до списку тих, що знаходяться на лінії розмежування.

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в середині травня командування Операції об'єднаних сил (ООС) повідомило про поліпшення тактичного положення на одному з напрямів на Донбасі. Зокрема, українські війська зайняли селище Південне (до декомунізації Ленінське) під окупованою формуваннями "Донецької народної республіки" Горлівкою.