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Кабмін прибрав три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих

НовиниСуспільство    13.06.2018 - 13:49
Фото: ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)
Фото: ілюстративне фото (flickr.com osce_smmu)

Мова йде про Гладосове, Травневе та Новоолександрівку

Кабінет міністрів України офіційно прибрав три населених пункти на Донбасі зі списку окупованих. Відповідний документ є в розпорядженні РБК-Україна.

Таким чином, з переліку непідконтрольних прибрали Гладосове і Травневе в Донецькій області, а також Новоолександрівку Луганської області. Дані населені пункти включені до списку тих, що знаходяться на лінії розмежування.

 

Фото: розпорядження Кабміну

Нагадаємо, в середині травня командування Операції об'єднаних сил (ООС) повідомило про поліпшення тактичного положення на одному з напрямів на Донбасі. Зокрема, українські війська зайняли селище Південне (до декомунізації Ленінське) під окупованою формуваннями "Донецької народної республіки" Горлівкою.

 

У Мінську почалося засідання контактної групи по Донбасу
Теги публікації: Кабінет Міністрів України, Донбас, оккупация  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новини України, пенсионная реформа, ООС
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