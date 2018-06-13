У Криму повідомляють про часткове відновлення електропостачання

Електропостачання з'явилося в Сімферополі і Севастополі

У анексованому Російською Федерацією Криму енергопостачання частково відновлено, магістральні енергомережі півострова поставлені під напругу. Про це повідомляє "Крим.Реалії" з посиланням на підприємство "Крименерго".

"Подача електроенергії в Крим відновлено. Кінцеві споживачі будуть запитані найближчим часом", - зазначили у відомстві.

Електропостачання з'явилося в Сімферополі і Севастополі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в анексованому Криму сталося масштабне відключення світла.