Підсумки дня: 13 грудня

В УПЦ КП визначилась із кандидатом на главу нової церкви

Фото: Евтратій Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) в четвер, 13 грудня, визначилась зі своїм кандидатом на главу помісної православної церкви в Україні. Про це повідомив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря). "У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують Собору", - сказав він. Також архієпископ Зоря додав, що комісія представників православних церков України, яка веде підготовку до Об'єднавчого собору, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви.

Тим часом стало відомо, що намісник Києво-Печерської лаври Павло мав стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви. Про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко. Він розповів, що після повернення з території Росії українець, якому доручили організувати протести, звернувся до СБУ та повідомив про отриману пропозицію.

Полторак: російські "Іскандери" загрожують Києву

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Росія перемістила свою бригаду ракет "Іскандер" ближче до українського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака в ефірі телеканалу "Україна".

Міністр зазначив, що тепер радіус ураження ракет поширюється на Київ.

"Південний округ Російської Федерації має бригаду ракет "Іскандер", яка розташована у районі Краснодара. Так за останній місяць-півтора вони перекинули дивізіон на кордон з Україною 50 км. Якщо б він знаходився на старому місці, де він був до цього, він би не діставав до Києва. Сьогодні він перекриває навіть Київ. Це загроза", - сказав Полторак. Він також додав, що за останні декілька тижні РФ значно посилила угрупування на кордоні з Україною.

В Анкарі зіткнулися два поїзди, є загиблі

Фото: місце події (twitter.com/mehmetdikbayir)

В Туреччині в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда, що прямував з Анкари до міста Конья, з іншим потягом, загинули дев'ять осіб. Про це повідомив міністр транспорту Туреччини Кахит Турхан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet. Також повідомляється, що при зіткненні постраждали 48 пасажирів, один з них помер у лікарні.

За словами губернатора Васіпа Шахіна, офіційною причиною аварії є те, що швидкісний поїзд врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.

Корчинський закликав ветеранів СРСР вибачитися перед УПА (відео)

Фото: Колаж РБК-Україна

Лідер організації "Братство" Дмитро Корчинський закликав ветеранів Другої світової війни, які воювали за СРСР, вибачитися перед бійцями Української повстанської армії. Політик заявив про це в ефірі телеканалу "Магнолія ТВ" у програмі "Відкритим текстом". Також він запропонував ветеранам Червоної армії викинути всі свої нагороди.

На таку думку Корчинського наштовхнуло фото, де повстанець УПА і колишній радянський військовий тиснуть один одному руки. "Які можуть бути компроміси між воїном УПА і ось цим радянським НКВДшником, який на фото?", - прокоментував він відомий знімок.



Фанати ледь не зірвали матч "Шахтаря" в Києві (фото, відео)

Початок матчу (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Матч Ліги чемпіонів між донецьким "Шахтарем" і французьким "Ліоном"міг не відбутися через неналежну поведінку фанатів на НСК "Олімпійський".

Так, на центральній трибуні стадіону вболівальники (швидше за все, київського "Динамо" - принципового суперника "гірників") вивісили величезний банер, на якому було написано: "Шахтар, вам тут не раді". Полотно провисіло аж до стартового свистка.

Крім того, перед самим початком матчу, коли футболісти вже були на полі, а суддя готувався дати сигнал про початок важливого для обох команд поєдинку, невідомі кинули на поле фаєр. Через це початок матчу було затримали.