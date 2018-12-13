В УПЦ КП визначилась із кандидатом на главу нової церкви

Фото: Богдан Зоря (facebook.com/koshmalvn)

В УПЦ КП відбувся архієрейський собор, де затвердили кандидата

Українська православна церква Київського патріархату (УПЦ КП) в четвер, 13 грудня, визначилась зі своїм кандидатом на главу помісної православної церкви в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

Зокрема, із єдиною кандидатурою УПЦ КП визначилась під час архієрейського собору, зазначив речник УПЦ Київського патріархату архієпископ Євстратій (Зоря).

"У нас є єдина пропозиція щодо кандидатури, яку запропонують Собору", - сказав він.

Також архієпископ Зоря додав, що комісія представників православних церков України, яка веде підготовку до Об'єднавчого собору, розглянула проект статуту майбутньої помісної церкви.

Нагадаємо, Вселенський патріарх вручить томос про автокефалію майбутньому главі помісної православної церкви в Україні у Константинополі 6 січня 2019 року.

15 грудня 2018 року в Києві пройде Об'єднавчий собор, на якому проголосять Православну церкву в Україні, затвердять її статут і оберуть предстоятеля. Обраний предстоятель отримає томос про автокефалію з рук Вселенського патріарха Варфоломія.