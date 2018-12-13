ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Наміснику Києво-Печерської лаври доручили координувати протести проти томосу, - СБУ

Новини » Політика    13.12.2018 - 12:31
Наміснику Києво-Печерської лаври доручили координувати протести проти томосу, - СБУ
Фото: Павло (www.lavra.kiev.ua)

Акції проти томосу замовили в Москві

Служба безпеки України встановила, що намісник Києво-Печерської лаври Павло мав стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви. Про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що після повернення з території Росії українець, якому доручили організувати протести, звернувся до СБУ та повідомив про отриману пропозицію.

"Вже під нашим контролем організатор акції зв’язався з Юрієм, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції в Києво-Печерській Лаврі буде священнослужитель на ім’я Павло. У подальшому було встановлено, що указаною особою фактично є намісник Лаври митрополит Павло", - додав він.

Заступник голови СБУ також повідомив, що до співпраці з СБУ українця спонукала "завищена вартість замовлення, наявність в діях замовника ознак конспірації та необмеженість у фінансових ресурсах".

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України попередила провокації напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня.

На Об'єднавчий собор, який відбудеться 15 грудня у Києві, винесені три питання. Передбачається, що Об'єднавчий собор триватиме один день. З технічного боку повинні бути прийняти три рішення: єдність церкви, її предстоятель і статут.

СБУ запобігла провокаціям напередодні Об'єднавчого собору Як буде проходити об'єднавчий Собор: головне
Новини України церковьТомосАвтокефалія
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся