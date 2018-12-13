Наміснику Києво-Печерської лаври доручили координувати протести проти томосу, - СБУ

Фото: Павло (www.lavra.kiev.ua)

Акції проти томосу замовили в Москві

Служба безпеки України встановила, що намісник Києво-Печерської лаври Павло мав стати координатором акції протесту проти томосу про автокефалію Української церкви. Про це на брифінгу заявив заступник голови СБУ Віктор Кононенко, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Він розповів, що після повернення з території Росії українець, якому доручили організувати протести, звернувся до СБУ та повідомив про отриману пропозицію.

"Вже під нашим контролем організатор акції зв’язався з Юрієм, який йому повідомив, що координатором майбутньої акції в Києво-Печерській Лаврі буде священнослужитель на ім’я Павло. У подальшому було встановлено, що указаною особою фактично є намісник Лаври митрополит Павло", - додав він.

Заступник голови СБУ також повідомив, що до співпраці з СБУ українця спонукала "завищена вартість замовлення, наявність в діях замовника ознак конспірації та необмеженість у фінансових ресурсах".

Раніше повідомлялося, що Служба безпеки України попередила провокації напередодні Об'єднавчого собору, який має відбутися 15 грудня.

На Об'єднавчий собор, який відбудеться 15 грудня у Києві, винесені три питання. Передбачається, що Об'єднавчий собор триватиме один день. З технічного боку повинні бути прийняти три рішення: єдність церкви, її предстоятель і статут.