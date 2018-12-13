Итоги дня: 13 декабря

В УПЦ КП определились с кандидатом на главу новой церкви

Фото: Евтратий Зоря (facebook.com/koshmalvn)

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) в четверг, 13 декабря, определилась со своим кандидатом на главу поместной православной церкви в Украине. Об этом сообщил пресс-секретарь УПЦ Киевского патриархата архиепископ Евстратий (Зоря). "У нас есть единое предложение по кандидатуре, которую предложат Собору", - сказал он. Также архиепископ Зоря добавил, что комиссия представителей православных церквей Украины, которая ведет подготовку к Объединительному собору, рассмотрела проект устава будущей поместной церкви.

Тем временем стало известно, что наместник Киево-Печерской лавры Павел должен был стать координатором акции протеста против томоса об автокефалии Украинской церкви. Об этом на брифинге заявил заместитель председателя СБУ Виктор Кононенко. Он рассказал, что после возвращения с территории России украинец, которому предложили организовать протесты, обратился в СБУ и сообщил о полученном предложении.

Полторак: российские "Искандеры" угрожают Киеву

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

Россия переместила свою бригаду ракет "Искандер" ближе к украинской границе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Украины Степана Полторака в эфире телеканала "Украина". Министр отметил, что теперь радиус поражения ракет распространяется на Киев.

"Южный округ Российской Федерации имеет бригаду ракет "Искандер", которая расположена в районе Краснодара. Так за последний месяц-полтора они перебросили дивизион на границу с Украиной 50 км. Если бы он находился на старом месте, где он был до этого, он бы не доставал до Киева. Сегодня он перекрывает даже Киев. Это угроза", - сказал Полторак. Он также добавил, что за последние несколько недель РФ значительно усилила группировку на границе с Украиной.

В Анкаре столкнулись два поезда, есть погибшие

Фото: место происшествия (twitter.com/mehmetdikbayir)

В Турции в результате столкновения скоростного пассажирского поезда, который следовал из Анкары в город Конья, с другим поездом, погибли девять человек. Об этом сообщил министр транспорта Турции Кахит Турхан, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Hurriyet. Также сообщается, что при столкновении пострадали 48 пассажиров, один из них умер в больнице.

По словам губернатора Васипа Шахина, официальной причиной аварии является то, что скоростной поезд врезался в специальный подвижной состав для контроля путей.

Корчинский призвал ветеранов СССР извиниться перед УПА (видео)

Фото: Коллаж РБК-Украина

Лидер организации "Братство" Дмитрий Корчинский, призвал ветеранов Второй мировой войны, которые воевали за СССР, извиниться перед бойцами Украинской повстанческой армии. Политик заявил об этом в эфире телеканала "Магнолия ТВ" в программе "Открытым текстом". Также он предложил ветеранам Красной армии выбросить все свои награды.

На такую мысль Корчинского натолкнуло фото, где повстанец УПА и бывший советский военный жмут друг другу руки. "Какие могут быть компромиссы между воином УПА и вот этим советским НКВДшником, который на фото?", - прокомментировал он знаменитый снимок.

Фанаты чуть не сорвали матч "Шахтера" в Киеве (фото, видео)

Начало матча (фото: instagram.com/vladmoskovenko)

Матч Лиги чемпионов между донецким "Шахтером" и французским "Лионом" мог не состоятся по причине неподобающего поведения фанатов на НСК "Олимпийский". Так, на центральной трибуне стадиона болельщики (скорее всего, киевского "Динамо" - принципиального соперника "горняков") вывесили огромный баннер, на котором было написано: "Шахтер, вам тут не рады". Полотно провисело вплоть до стартового свистка.

Кроме того, перед самым началом матча, когда футболисты уже были на поле, а судья готовился дать сигнал о начале важного для обеих команд поединка, неизвестные бросили на поле файер. Из-за этого начало матча задержали.