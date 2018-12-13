Кількість загиблих в аварії поїздів в Анкарі зросла до 9

Фото: місце події (twitter.com/mehmetdikbayir)

При зіткненні постраждали 48 пасажирів

В Туреччыні в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда, що прямував з Анкари до міста Конья, з іншим потягом загинули дев'ять осіб. Про це повідомив міністр транспорту Туреччини Кахит Турхан, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Hurriyet.

Також повідомляється, що при зіткненні постраждали 48 пасажирів, один з них помер у лікарні. На місці події працюють рятувальники та слідчі.

За словами губернатора Васіпа Шахіна, офіційною причиною аварії є те, що швидкісний поїзд врізався в спеціальний рухомий склад для контролю шляхів.

Раніше РБК-Україна повідомляло про 7 загиблих. Аварія сталася через кілька хвилин після відправлення швидкісного поїзда. За уточненою інформацією, перед зіткненням поїзд досяг швидкості 80-90 км/ч. Швидкісний потяг зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на нього.

Також РБК-Україна повідомляло, що в листопаді неподалік від Барселони (Іспанія) через зсув грунту приміський пасажирський поїзд зійшов з рейок.