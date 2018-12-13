В Анкарі зіткнулися два поїзди, є загиблі

Фото: аварія поїздів в Анкарі (twitter.com/maitregasmi)

В результаті зіткнення поїздів загинули не менше чотирьох осіб

В Анкарі (Туреччина) в результаті зіткнення швидкісного пасажирського поїзда з приміським загинули не менше чотирьох осіб, ще понад 40 постраждали. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN Turk.

Повідомляється, що аварія сталася через кілька хвилин після відправлення швидкісного поїзда, який слідував з Анкари до Коньї. За даними місцевого міністерства транспорту, в результаті зіткнення з маневровим локомотивом два вагони зійшли з рейок. У той же час мерія Анкари стверджує, що аварія сталася з участю приміського складу.

За уточненою інформацією, перед зіткненням поїзд досяг швидкості близько 80-90 км/год. Швидкісний потяг зійшов з рейок, зачепивши шляхопровід, після чого пішохідний міст обрушився на нього. За попередніми даними, загинули не менше чотирьох осіб. Ще більше 40 отримали поранення.

Фото: аварія поїздів в Анкарі (hurriyet.com)

Нагадаємо, в листопаді неподалік від Барселони (Іспанія) через зсув грунту приміський пасажирський поїзд зійшов з рейок. В результаті аварії загинула одна особа, ще 44 отримали травми різного ступеня тяжкості.

Відзначимо, в Україні на листопад було зафіксовано 60 аварій на залізничних переїздах і коліях з початку року.