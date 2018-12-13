Полторак: російські "Іскандери" загрожують Києву

Фото: Степан Полторак (mil.gov.ua)

РФ перемістила ракети ближче до українського кордону

Росія перемістила свою бригаду ракет "Іскандер" ближче до українського кордону. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра оборони України Степана Полторака в ефірі телеканалу "Україна".

Міністр зазначив, що тепер радіус ураження ракет поширюється на Київ.

"Південний округ Російської Федерації має бригаду ракет "Іскандер", яка розташована у районі Краснодара. Так за останній місяць-півтора вони перекинули дивізіон на кордон з Україною 50 км. Якщо б він знаходився на старому місці, де він був до цього, він би не діставав до Києва. Сьогодні він перекриває навіть Київ. Це загроза", - сказав Полторак.

Він також додав, що за останні декілька тижні РФ значно посилила угрупування на кордоні з Україною. Зокрема, РФ збільшила свої війська на три батальйони тактичної групи, наповнивши їх батальйонами, які приймали участь в агресії проти України в 2014-2015 роках.

Полторак зазначив, що за останні два місяці кількість російських танків збільшилась на 300 одиниць.

Нагадаємо, раніше Полторак заявив, що Збройні сили України завдяки запровадженню воєнного стану отримають понад 200 одиниць техніки до кінця його дії.

РБК-Україна повідомляло, що за словами Полторака, що у разі відкритої агресії РФ проти України резервісти зможуть прибути до військових частин за кілька годин.