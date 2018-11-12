Підсумки дня: 12 листопада

Екс-помічника нардепа Паламарчука арештували у справі про вбивство Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Колишнього помічника депутата Верховної ради Миколи Паламарчука Ігоря Павловського заарештовано у справі про вбивство херсонської громадської активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter прес-секретаря генерального прокурора України Лариси Сарган.

За її інформацією, Павловського затримали у суботу, 10 листопада, у Херсоні. Його арештували у понеділок, 12 листопада, без права внесення застави.

Порошенко прокоментував нові тарифи на газ

Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради регіонального розвитку прокоментував нові тарифи на газ.

За словами Порошенка, приймаючи рішення про підвищення тарифів, "уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим".

"Уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на газ. Чи був в уряду вибір між добрим і поганим сценаріями? Ні, уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і ударом по макроекономічній стабільності. Це приблизно як між Сциллою та Харибдою", - сказав він.

Пенсії в Україні: хто отримає надбавку в грудні

Фото: Пенсії (twitter.com/Delo)

В Україні планується поетапне підвищення пенсій в найближчі півроку, яке буде пов'язане з підвищенням прожиткового мінімуму. Стало відомо, хто з пенсіонерів отримає надбавку вже в грудні".

У грудні 2018 року очікується підвищення мінімального прожиткового мінімуму, а разом з цим підвищенням піднімуться і суми, які будуть отримувати українські пенсіонери. Ті, хто до нинішнього моменту отримував 1435 гривень – в грудні отримає надбавку, та його пенсія складе 1497 гривень.

Наступне підвищення пенсій планується в березні 2019 року. Як повідомляють експерти, надбавки отримають більшість українських пенсіонерів, так як це – наступний етап пенсійної реформи і буде проведено масовий перерахунок пенсій.

В УПЦ КП прокоментували чутки про перенесення Різдва

Фото: Колаж РБК-Україна

Єпископ Української православної церкви Київського патріархату, секретар Священного Синоду УПЦ КП Євстратій Зоря розвінчав чутки про перенесення Різдва. Про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Засоби масової російської пропаганди без вказівки найменших доказів або посилань подають у стрічці своїх "новин" як "факт", що єдина Помісна УПЦ нібито "буде використовувати новий стиль" церковного календаря. Абсолютно очевидно, що це - інформаційна диверсія, яка напередодні важливих подій повинна посіяти суперечки і недовіру серед православних в Україні", - написав він.

Архиєпископ повідомляє, що ідея переходу на новий стиль має не лише прихильників, але і велику кількість опонентів.

Синоптик розповіла, де випаде перший сніг

Ілюстративне фото (Kena Betancur/Getty Images)

Народний синоптик Наталка Діденко розповіла українцям про погоду в найближчі кілька днів і повідомила, що в кількох регіонах вже з вівторка очікується перший сніг. Синоптик повідомила, що в найближчі дні температура повітря продовжить знижуватися і на сході очікуються морози.

"Тиждень явно хоче сподобатися листопаду і тому в найближчі дні ми відчуємо всі "принади" глибокої осені", - розповіла Діденко синоптик і попередила про те, що в кількох областях очікується сильний вітер і мокрий сніг з дощем.

Також синоптики попереджають про мокрий сніг у Києві.