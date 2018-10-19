ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Уряд підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада

Новини » Енергетика    19.10.2018 - 16:56
Фото прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вирішив підвищити ціну на газ для населення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%" - сказав прем'єр.

Згідно з ухваленою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" щодо поточної ціни.

Гройсман нагадав, що Україна взяла відповідальність перед МВФ вирівняти ціни на газ для населення і промисловості ще у 2008 році.

"Якщо ми не зможемо продовжити співпрацю з міжнародними партнерами, ми не зможемо виплачувати борги. Україна може бути введена в дефолт", - сказав він.

Нагадаємо 1 квітня 2017 року  ціна на природний газ для потреб населення була  встановлена у розмірі 6,9579 грн за куб. метр (з ПДВ).

Відзначимо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищенні тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.

17 жовтня Кабінет міністрів на своєму засіданні зберіг ціну на газ для населення. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про продовження дії спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" до 27 жовтня.

"Нафтогаз" відновив постачання газу Києву для подачі гарячої води Казначейство перерахувало 730 млн грн для відновлення гарячої води в Києві
Теми: Опалювальний сезон
Новини України газ Курс долара Томос про автокефалію УПЦ Петро Порошенко
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся