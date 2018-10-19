Уряд підвищив ціну на газ для населення з 1 листопада

Фото прем'єр-міністр України Володимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вирішив підвищити ціну на газ для населення. Про це повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

"Ціни на газ для населення з 1 листопада зростуть на 23,5%" - сказав прем'єр.

Згідно з ухваленою постановою, ціна газу з 1 листопада складе 8,550 грн за куб. метр. До листопада діють спеціальні зобов'язання НАК "Нафтогазу" щодо поточної ціни.

Гройсман нагадав, що Україна взяла відповідальність перед МВФ вирівняти ціни на газ для населення і промисловості ще у 2008 році.

"Якщо ми не зможемо продовжити співпрацю з міжнародними партнерами, ми не зможемо виплачувати борги. Україна може бути введена в дефолт", - сказав він.

Нагадаємо 1 квітня 2017 року ціна на природний газ для потреб населення була встановлена у розмірі 6,9579 грн за куб. метр (з ПДВ).

Відзначимо, 18 вересня голова правління НАК "Нафтогаз Україна" Андрій Коболєв повідомив про те, що між урядом України Міжнародним валютним фондом досягнута принципова домовленість про підвищенні тарифів на газ для населення до рівня імпортних цін до 2020 року.

17 жовтня Кабінет міністрів на своєму засіданні зберіг ціну на газ для населення. Зокрема, Кабмін прийняв рішення про продовження дії спеціальних зобов'язань (ПСО) для НАК "Нафтогаз України" до 27 жовтня.