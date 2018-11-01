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Кабмин поручил ПФУ обеспечить массовый перерасчет пенсий

Новости » Политика    01.11.2018 - 14:26
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)
Фото: Владимир Гройсман (facebook.com/pg/volodymyrgroysman)

Гройсман отметил необходимость проведения аудита ПФУ в ближайшее время

Глава Кабинета министров Украины Владимир Гройсман поручил новому руководителю Пенсионного фонда Евгению Капинусу обеспечить повышение пенсий военнослужащим с 1 января и провести массовый автоматический перерасчет пенсий другим категориям пенсионеров с 1 марта 2019 года. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу правительства.

Кроме того, Гройсман отметил необходимость проведения аудита ПФУ в ближайшее время.

"Нам нужно в ближайшее время провести аудит фонда и обеспечить стабильную работу пенсионной системы. Две важнейших задачи: Пенсионный фонд должен быть подготовлен к тому, чтобы с 1 января 2019 года в очередной раз повысить пенсии военным пенсионерам. А также подготовиться к тому, чтобы с 1 марта 2019 года провести первый в истории Украины массовый перерасчет и пенсий всех других категорий пенсионеров. Это огромная работа, но у вас 4 месяца", - отметил премьер-министр.

Кроме того, глава Кабмина подчеркнул, что стратегической для Пенсионного фонда остается задача по детенизации заработных плат.

"Задача Пенсионного фонда не только в том, чтобы платить пенсии нынешним пенсионерам. Надо заботиться о пенсионном будущем каждого гражданина. Рассчитываю на то, что новый руководитель (ПФУ, - ред.) наведет порядок и порядок в пенсионной системе Украины, а деятельность Пенсионного фонда будет публичной и конструктивной", - сказал он.

Напомним, Кабинет министров Украины освободил от обязанностей главы ПФУ Алексея Зарудного и назначил вместо него Евгения Капинуса. Отметим, Капинус занимал должность госсекретаря Минфина с февраля 2017 года по октябрь 2018 года, а до этого был заместителем министра финансов.

Как писало РБК-Украина ранее, в Пенсионного фонда в июле возникли проблемы с выплатой пенсий украинцам. В Министерстве финансов сообщили, что свои обязательства перед ПФ по части дотаций Кабинет министров выполнил в полном объеме, перечислив в январе-июле 83,4 миллиарда гривен. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что инициирует служебное расследование.

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