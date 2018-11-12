Итоги дня: 12 ноября

Экс-помощника нардепа Паламарчука арестовали по делу об убийстве Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (facebook.com)

Бывшего помощника депутата Верховной рады Николая Паламарчука Игоря Павловского арестовали по делу об убийстве херсонской общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Twitter пресс-секретаря генерального прокурора Украины Ларисы Сарган.

По ее информации, Павловского задержали в субботу, 10 ноября, в Херсоне. Его арестовали в понедельник, 12 ноября, без права внесения залога.

Порошенко прокомментировал новые тарифы на газ

Фото: Петр Порошенко (president.gov.ua)

Президент Украины Петр Порошенко в ходе заседания Совета регионального развития прокомментировал новые тарифы на газ. По словам Порошенко, принимая решение о повышении тарифов, "правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим".

"Правительство приняло решение о повышении тарифов на газ. Был ли у правительства выбор между хорошим и плохим сценариями? Нет, правительство стояло на растяжке между плохим и очень плохим, между повышением тарифов и ударом по макроэкономической стабильности. Это примерно как между Сциллой и Харибдой", - сказал он.

Пенсии в Украине: кто получит прибавку в декабре

Фото: Пенсии (twitter.com/Delo)

В Украине планируется поэтапное повышение пенсий в ближайшие полгода, которое будет связано с повышением прожиточного минимума. Стало известно о том, кто из пенсионеров получит прибавку уже в декабре.

В декабре 2018 года ожидается повышения минимального прожиточного минимума, а вместе с этим повышением поднимутся и суммы, которые будут получать украинские пенсионеры. Те, кто до нынешнего момента получал 1435 гривен – в декабре получит прибавку, и его пенсия составит 1497 гривен.

Следующее повышение пенсий планируется в марте 2019 года. Как сообщают эксперты, прибавки получит большинство украинских пенсионеров, так как это – следующий этап пенсионной реформы и будет проведен массовый перерасчет пенсий.

В УПЦ КП прокомментировали слухи о переносе Рождества

Фото: Коллаж РБК-Украина

Епископ Украинской православной церкви Киевского патриархата, секретарь Священного Синода УПЦ КП Евстратий Зоря развенчал слухи о переносе Рождества. Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Средства массовой российской пропаганды без указания малейших доказательств или ссылок подают в ленте своих "новостей" как "факт", что единая Поместная УПЦ якобы "будет использовать новый стиль" церковного календаря. Совершенно очевидно, что это - информационная диверсия, которая накануне важных событий должна посеять споры и недоверие среди православных в Украине", - написал он.

Архиепископ сообщает, что идея перехода на новый стиль имеет не только сторонников, но и большое количество оппонентов.

Синоптик рассказала, где выпадет первый снег

Иллюстративное фото (Kena Betancur/Getty Images)

Народный синоптик Наталка Диденко рассказала украинцам о погоде в ближайшие несколько дней и сообщила, что в нескольких регионах уже со вторника ожидается первый снег. Синоптик рассказала, что в ближайшие дни температура воздуха продолжит опускаться и на востоке ожидаются морозы.

"Неделя явно хочет понравиться ноябрю и поэтому в ближайшие дни мы почувствуем все "прелести" глубокой осени", - сообщила Диденко и предупредила о том, что в нескольких областях ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем.

Также синоптики предупреждают о мокром снеге в Киеве.