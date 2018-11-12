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Синоптики попереджають про мокрий сніг у Києві

Новини » Суспільство    12.11.2018 - 17:25
Синоптики попереджають про мокрий сніг у Києві
Ілюстративне фото (Kena Betancur/Getty Images)

Мокрий сніг у Києві очікується 14-15 листопада

У Києві 14 та 15 листопада 2018 року очікується мокрий сніг та ожеледиця на дорогах. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації.

Як зазначається, 14 листопада вдень у Києві очікується помірний, в уночі 15 листопада невеликий мокрий сніг, на дорогах місцями ожеледиця. Температура вночі опуститься до -4 градусів морозу, вдень очікується до +3 градусів тепла.

Крім того, за інформацією синоптиків, завтра, 13 листопада, у Києві очікується мінлива хмарність, без опадів, вночі до -6 градусів морозу, вдень від 0 до +2 градусів тепла.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що в Україні з 14 листопада 2018 року очікується сніг. Зокрема, сніг очікується у Київській, Чернігівській, Житомирській та Вінницькій областях.

Додамо, за інформацією українських синоптиків, в Україні сьогодні, 12 листопада, в деяких областях очікуються пориви вітру до 15-20 м/с. Відзначимо, в Україні сьогодні опадів не очікується, температура повітря вдень від -4 до +13. У Києві 12 листопада без опадів, вдень від +2 до +4, вночі від -1 до +1. Вітер південно-східний, 7-12 м/с.

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