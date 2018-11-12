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Порошенко прокоментував нові тарифи на газ

Новини » Політика    12.11.2018 - 13:36
Порошенко прокоментував нові тарифи на газ
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

За словами Порошенка, приймаючи рішення про підвищення тарифів, "уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим"

Президент України Петро Порошенко у ході засідання Ради регіонального розвитку прокоментував нові тарифи на газ. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Тwitter глави держави.

За словами Порошенка, приймаючи рішення про підвищення тарифів, "уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим".

"Уряд прийняв рішення про підвищення тарифів на газ. Чи був в уряду вибір між добрим і поганим сценаріями? Ні, уряд стояв на розтяжці між поганим і дуже поганим, між підвищенням тарифів і ударом по макроекономічній стабільності. Це приблизно як між Сциллою та Харибдою", - сказав він.

Глава держави зазначив, що Україні для розвитку економіки потрібен транш Міжнародного валютного фонду (МВФ). Разом з тим, він зазначив, що від кредитів можна булоб відмовитися, якби у 2019-2020 роках не потрібно б було виплачувати старі борги.

"Можна було обійтися без підвищення тарифів? Навряд, бо для стабільності і розвитку економіки потрібен транш МВФ. Стан економіки вже в принципі дозволяє відмовитися від кредитів. Ми так і зробили б, якби не мусили 2019-2020 рр долати пікові навантаження по виплаті старих боргів", - додав він.

Порошенко прокоментував нові тарифи на газ

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що Порошенко поставив перед урядом вимогу удосконалити й розширити програму субсидій і на 100% забезпечити субсидіями тих, хто їх реально потребує. За словами глави держави, забезпечення субсидіями головною вимогою до бюджету-2019, і він не підпише бюджет, якщо ця вимога не буде виконана.

Додамо, 19 жовтня поточного року в ході позачергового засідання уряд прийняв рішення про підвищення ціни на газ для населення. Згідно з рішенням Кабміну, з 1 листопада тарифи підняли на 23,5%.

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