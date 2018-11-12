Синоптики предупреждают о сильном ветре в Украине

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Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с

В Украине сегодня, 12 ноября, в некоторых областях ожидаются порывы ветра до 15-20 м/сек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

По данным Укргидрометцентра, 12 ноября в южных и восточных областях порывы ветра до 15-20 м/сек.

Отметим, согласно сообщению синоптиков, 12 ноября 2018 на территории Украины осадков не ожидается, температура воздуха днем от -4 до +13.

В столице Украины 12 ноября без осадков, днем от +2 до +4, ночью от -1 до +1. Ветер юго-восточный, 7-12 м/сек.

Как писал Styler, на этой неделе в Украине ожидается преимущественно сухая, но холодная погода с незначительными потеплениями. Во вторник-среду на востоке Украины ночью будет до -8. Плюсовая температура в некоторых областях в среду, 14 ноября, также ожидается дождь и мокрый снег.

"На следующей неделе в Украине вот этот настоящий синоптический комфорт явно пропадет. Уже с воскресенья с переходом в понедельник ветер усилится до штормовых значений. Он будет выдувать остатки тепла и снижать температуру воздуха сквозняками даже в квартирах", - сообщила синоптик Наталья Диденко.