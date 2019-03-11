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Підсумки дня: 11 березня

Новини » Інше    11.03.2019 - 18:34

Підсумки дня: 11 березня

• Найсильніший ураган лютує по всій території України. Він вже наробив багато біди в різних містах і став причиною людських жертв

• Якби президентські вибори в Україні відбувалися на початку березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко, однак у рейтингу відбулися зміни

• Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про невідповідність Арсена Авакова посаді міністра внутрішніх справ України

• На латвійсько-російському кордоні завершені будівельні роботи по зведенню 93-кілометрового паркану з колючого дроту

• Участь неядерних країн у відпрацюванні ударів тактичною ядерною зброєю за участю США робить їх цілями ударів РФ, заявив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов

• У понеділок, 11 березня, рятувальники виявили бортові самописці ("чорні скриньки") на місці аварії літака Boeing 737 в Ефіопії

• Про те, чим нинішні вибори відрізняються від попередніх, наскільки ефективно і незалежно працює на виборах поліція, яких форм набуває втручання Росії у виборчий процес – в інтерв'ю координатора  Громадянської мережі ОПОРА Ольги Айвазовської для РБК-Україна.

• Великий піст 2019 почався у православних християн 11 березня. Суворі заборони в харчуванні, обмеження в способі життя, відмова від спокус - всіх цих правил віряни мають дотримуватися до настання Воскресіння Христового (28 квітня). Детальніше про те, що не можна робити в Великий піст і що заборонено в раціоні по днях - в матеріалі Styler

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