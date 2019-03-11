Соціологи оприлюднили рейтинг кандидатів в президенти

Фото: Кандидати в президенти Тимошенко, Порошенко, Зеленський (РБК-Україна)

У рейтингу відбулися зміни

Якби президентські вибори в Україні відбувалися на початку березня, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Юлія Тимошенко і Петро Порошенко Про це свідчать дані опитування Соціологічної групи "Рейтинг".

Лідером президентського рейтингу є Зеленський, якого підтримують 24,7% тих, хто визначився та має намір голосувати.

Другу і третю позиції займають Тимошенко (18,3%) і Порошенко (16,8%).

За Анатолія Гриценка готові віддати свої голоси 10,3%, Юрія Бойка - 9,9%, Олега Ляшка - 5,7%, Ігоря Смешка - 3,3%, Олександра Вілкула та Євгена Мураєва - по 2,7%. Майже чверть не визначилися з вибором кандидата.

Як зазначають соціологи "за останній тиждень зміцнили свої позиції Гриценко та Тимошенко".

Опитування Соціологічної групи "Рейтинг" проводилося 1-7 березня 2019 року серед 5000 респондентів. Метод - особисте формалізоване інтерв'ю (face-to-face). Помилка репрезентативності дослідження: не більше 1,5%

Нагадаємо, за даними опитування Соціологічної групи "Рейтинг", наприкінці лютого в рейтингу лідирували Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.

Як свідчать дані опитування КМІС, якби президентські вибори в Україні проходили у середині лютого, найбільші шанси вийти в другий тур мали б Володимир Зеленський, Петро Порошенко і Юлія Тимошенко.