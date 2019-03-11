ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Держдумі заявили, що неядерні країни стануть цілями для ударів РФ

Новини » Політика    11.03.2019 - 11:12
У Держдумі заявили, що неядерні країни стануть цілями для ударів РФ
Ілюстративне фото з відкритих джерел)

У РФ заявили, що НАТО нарощує військову присутність біля російських кордонів

Участь неядерних країн у відпрацюванні ударів тактичною ядерною зброєю за участю США робить їх цілями ударів РФ. Про це заявив голова комітету Держдуми з оборони Володимир Шаманов, повідомляють росЗМІ.

За його словами, НАТО нарощує військову присутність у російських кордонів.

"Дружня участь вашої тактичної авіації у заходах ядерної місії. Ви для чого, неядерні країни, свої літаки тренуєте разом з американцями в рамках цієї ядерної місії? Ми не можемо не враховувати такі можливості, що ви переоборудуете при певних умовах в короткі терміни. Американці вам ще замість звичайних боєприпасів повісять і ядерні. Ми це будемо враховувати і, відповідно, ви стаєте цілями для першочергових ударів, і ви це повинні усвідомлювати", - сказав Шаманов.

Зазначимо, законопроект про іноземних військових навчаннях, який дозволяє допуск підрозділів збройних сил іноземних держав на територію України в 2019 році, 6 березня підписав президент України Петро Порошенко.

РБК-Україна писало, що колишній голова Об'єднаного комітету начальників штабів США адмірал Майк Маллен заявив, що погрози президента РФ Володимира Путіна після виходу США з ракетного договору слід сприймати цілком серйозно.

Росія планує провести масштабні військові навчання в Криму США є найбільшим експортером зброї в світі, - SIPRI
Новини України Російська ФедераціяракетаСполучені Штати Америкиядерная война
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся