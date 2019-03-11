Ольга Айвазовська: Ні у кого з кандидатів не вистачить ресурсу, щоб влаштувати повномасштабний хаос

Ольга Айвазовська вважає, що вибори президента в 2019 році стануть найдорожчими для кандидатів (Віталій Носач, РБК-Україна)

Чим ближче до дня голосування, тим більш напруженою стає атмосфера навколо президентських виборів. Взаємних звинувачень, компроматів та провокацій стає з кожним днем дедалі більше. Гострі конфлікти будуть супроводжувати і підрахунок голосів, і встановлення результатів – відповідні технології вже напрацьовані, каже координатор Громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська. Про те, чим нинішні вибори відрізняються від попередніх, наскільки ефективно і незалежно працює на виборах поліція, яких форм набуває втручання Росії у виборчий процес – в інтерв'ю Ольги Айвазовської РБК-Україна.

– Які особливості цієї виборчої кампанії порівняно з попередніми? "Брудних" технологій стало більше?

– Кампанія дуже ресурсна. На попередніх президентських виборах у 2014 році, будучи політично мобілізованими через російську агресію, учасники виборчого процесу вели себе в рамках закону і моралі. Крім того, кандидати не орієнтувалися на наступні парламентські вибори, як це відбувається зараз. Загальні задіяні ресурси більше, ніж на виборах у Раду 2012 року або на президентських виборах 2010 року. Учасників набагато більше, як і груп інтересів, а також впливу. У нас ще не було стільки кандидатів, громадських організацій-спостерігачів і не було відкритої конкуренції між органами влади в ході організації виборчого процесу, зокрема між силовими структурами. Штаби активно використовують ЗМІ для "медіа-кілерства".

– Можна говорити, що це найдорожчі вибори в історії України?

– Поки рано говорити, попереду майже два місяці кампанії, враховуючи другий тур, але станом на сьогодні інвестиції в кампанію настільки великі, що є перспектива отримати найдорожчі вибори.

– Після того, як ЗМІ, політики і силовики почали активно піднімати тему "сіток", активність штабів в цьому плані якось зменшилася?

– Є пряма норма закону про вибори, яка забороняє укладати угоди з фізичними особами щодо надання агітаційних послуг. Є структури різного порядку, не всі з них спрямовані саме на підкуп виборців. Ні для кого не секрет, що в Україні платять готівкою агітаторам, членам комісій, партійним наглядачам. Але також і прямий підкуп – "гроші за голос", протягом кампанії завуальовували під структуру проведення агітації. Народні депутати могли б законодавчо розмежувати підкуп як такий і "тіньові" витрати кандидатів не з виборчого фонду, і поставити на цьому крапку.

ЦВК підготував роз'яснення про підкуп, де визначив, що компенсація збитків агітаторам через третіх юридичних осіб прийнятна, але договірні відносини з агітаторами залишаються поза законом. Всі витрати повинні бути підзвітні і пройти через виборчий фонд. З одного боку, дотримані стандарти рівних можливостей для кандидатів і формальна підзвітність ресурсів, з іншого боку, ніхто не зможе проконтролювати, чим були виплати – прибутком для фізичної особи або компенсацією витрат. Верховний суд визнав законним роз'яснення ЦВК. Але це роз'яснення не вирішує проблеми використання тіньових ресурсів на виборах і реальних сіток підкупу.

– Чому Верховна рада не вирішила ці питання заздалегідь?

Не було публічного інтересу і уваги, а поки немає суспільного інтересу, всім здається, що все нормально, що це частина виборчої культури. В законі про вибори президента можна було багато чого виправити, а так виникають проблеми, які довелося вирішувати Центрвиборчкому своїми роз'ясненнями. Закон не чіпали, щоб хтось не запропонував щось, що суперечить інтересам якихось партій, і не порушив негласний політичний договір про ненапад. Але цей договір був порушений у зв'язку з тим, що питання "сіток" вийшло у публічну площину.

Ольга Айвазовська: "Ні для кого не секрет, що в Україні платять готівкою агітаторам, членам комісій, партійних спостерігачам". (Віталій Носач, РБК-Україна)

– Можна говорити, що на цих виборах технологію "сіток" вперше намагаються запустити в масштабах всієї країни, а не окремо взятих мажоритарних округів?

"Сітками" можна називати будь-які організаційно-адміністративні структури, пов'язані з виборами. Очевидно, вони мають ознаки національних. Ще до реєстрації Петра Порошенка кандидатом ми отримували інформацію про підготовку опитувань, поквартирних обходів, це традиційна форма роботи з виборцями, кампанія "від дверей до дверей". З іншого боку, певні ознаки підготовки структури, яка може бути використана для матеріальної мотивації виборців, теж були.

Заяви СБУ на тему "сіток" Юлії Тимошенко треба розслідувати, навряд чи будь-яка громадська організація чи ЗМІ можуть забезпечити доказову базу по такому кейсу. В інших кандидатів відповідних організаційних можливостей для побудови таких структур ми не виявили.

При цьому фактів безпосередньої передачі грошей в обмін за голос ми самі поки не зафіксували, але виплати агітаторам з порушенням закону все ж проводяться. Всього за поточний період офіційно поліція отримала 2483 звернення про порушення, відкрито 124 кримінальні справи (станом на 6 березня), складено 486 адміністративних протоколи за фактами порушення виборчого законодавства.

– Наскільки реально довести до результату кримінальну справу щодо підкупу? На даний момент, крім історії з підкупом в Кілії Одеської області, де людина отримала реальний термін, інших прецедентів, здається, немає.

– Що таке результативна кримінальна справа? Це розслідувана справа, доведена до суду, який тільки і визначає вину людини. З 2015 року є 80 обвинувальних вироків, частина з них, майже половина – за підкуп виборців. Але судові органи, як правило, враховували додаткові чинники, наприклад, неповнолітні діти на утриманні, позитивні рекомендації обвинуваченому або перший факт притягнення до відповідальності громадянина і т. д. А справа по Кілії на етапі апеляції, обвинувачена жінка перебуває під домашнім арештом. Але нещодавно був сюжет на одному з каналів, коли журналісти приходили до неї додому, її там не виявилося, і сусіди, як вони стверджують, не бачили її останні півроку.

– Реально відстежити, де штаб сплачує компенсацію за транспорт або зв'язок, а де це де-факто оплата самих агітаційних послуг?

– У законі є дві норми. Перша – всі витрати на агітацію повинні бути безготівковим розрахунком оплачені з виборчого фонду. Друга – є пряма заборона складати договори з фізособами на оплату агітаційних послуг. Зараз витрати на логістику можна оплатити через третіх осіб, наприклад, ТОВ або громадські організації, але це стане прецедентом, раніше таких прикладів не було.

Доступу до поточних витрат кандидатів у журналістів та спостерігачів немає, він є лише у ЦВК і НАЗК. Ми побачимо проміжний фінансовий звіт лише за три дні до дня голосування, і ЦВК не зможе його належним чином перевірити: ніхто не порахує кількість надрукованих агітаційних газет, розміщених відеороликів та інших рекламних матеріалів. Статей, які свідчили про оплату непрямих логістичних витрат на агітацію, раніше не було.

– Опитування громадян про підтримку курсу президента – це нормальна практика або ознаки підготовки до підкупу?

– У нас були питання щодо захисту персональних даних громадян, і ми направляли відповідну заяву Уповноваженому з прав людини Верховної ради. Поки чекаємо на реакцію. В штабі, якого не існує як юридичної особи, повинен бути громадянин, який оперує цими даними, зберігає їх і несе повну відповідальність за використання даних виключно в той спосіб, який був обговорений та затверджений у момент отримання їх від виборців. Громадяни повинні бути обізнані з тим, як їхні персональні дані будуть зберігатися або передаватися третій стороні. І такі питання у нас були до ряду кандидатів. Збором даних виборців займався не тільки той кандидат, якого ви назвали.

– Глава МВС Арсен Аваков підкреслює свою незаангажованість у політичному процесі і бажання боротися з порушеннями на виборах. Ви спостерігаєте активність і рівновіддаленість від поліції кандидатів у масштабах всієї країни?

– Активність поліції є, вона пов'язана з виконанням поліцією своїх законних обов'язків. У 2014 році у поліції було уявлення, що її роль – лише збереження громадського порядку. Якщо на дільниці для голосування не б'ються між собою виборці та члени комісій, то поліцейський і не має чим займатися. У 2015 році на місцевих виборах, коли почалася більш предметна робота оперативних штабів реагування на порушення виборчого законодавства, їх фігуранти вперше були притягнуті до відповідальності за кримінальні порушення. Це позитивний тренд – не тому, що людей карають, а тому, що поліція виконує свої обов'язки, відкриває кримінальні справи щодо порушень, розслідує їх і передає до суду.

У цій кампанії поліція була заздалегідь якісно вмотивована,зокрема й нами. Ми ще у вересні зверталися до них для підготовки навчальних посібників з виборів, поліція сама проявляла ініціативу, щоб взяти участь у тренінгах, організованих нами. Очевидно, що виникло взаєморозуміння ролі кожної з інституцій на виборах. В 2014 році, як зараз пам'ятаю, нас з подивом запитували міліціонери, навіщо ми спостерігаємо за виборами.

Що ж стосується реагування поліції на порушення. Ми робили заміри, коли зверталися щодо порушень, скоєних різними кандидатами. І ми не побачили, щоб поліція ігнорувала якісь факти, на всі порушення реагують однаково. Далі вже мова про роботу судів, іноді суд з формальної причини, наприклад, у зв'язку з неправильним вказанням дати про вчинення порушення, відмовляється присуджувати адміністративний штраф. І це варто аналізувати, щоб помилок було менше, як і людського фактора.

Ольга Айвазовська: "У нас були питання щодо захисту персональних даних громадян". (Віталій Носач, РБК-Україна)

– У кого з кандидатів найбільше порушень?

– Не можу відповісти на це питання. Ми збираємо дані на щоденній основі, але вони не настільки репрезентативні зараз, щоб їх озвучувати.

– Активне втручання СБУ в контроль над виборами – це добре чи погано? Це взагалі їхня функція?

– Згідно із законом про вибори або профільному для цієї інституції, їхня роль у виборчому процесі не визначена. Зрозуміло, що оприлюднена ними інформація суспільно важлива . І якщо є підтвердження всім звинуваченням, що прозвучали на брифінгу, вони повинні розслідуватися і передаватися у суд. Інше питання, що СБУ має прив'язку до цієї історії через те, що в ній фігурує нібито російський слід. Кожен орган влади, як і його представники, зобов'язані діяти виключно в міру тих повноважень, які визначені на рівні закону. Якщо має місце вплив РФ, російських грошей або інших ресурсів, то це їх обов'язок, якщо немає – перевищення повноважень.

– Конкуренція між силовими структурами – позитивний момент? Може, вони так будуть контролювати один одного і конкуруючих кандидатів?

– Взаємний контроль і конкуренція – це добре, якщо вони не виходять за межі закону, і не перетворюються у війну силових структур. Зараз силовики демонструють публічне єдність, разом беруть участь у присвячених виборам ефірах, вони заявляють, що вони діють в руслі одних завдань. СБУ – це реакція на зовнішнє втручання РФ, Генпрокуратура – загальний нагляд та супровід справ у судах, Нацполіція – це безпосереднє реагування та розслідування. Якщо конкуренція вийде за межі правового поля, це дуже небезпечно, як для репутації самих силовиків, так і для виборчого процесу.

В яких формах може відбуватися втручання з боку РФ? Ви вже спостерігали конкретні приклади цього?

– Втручання РФ нині недооцінюється. Воно вже має місце. Жоден глава цивілізованої держави не може дозволяти собі публічно підтримувати або не підтримувати якогось кандидата. За останні місяці і сам Путін, і його прес-секретар, і керівники зовнішніх відомств РФ неодноразово робили заяви про те, хто хороший кандидат, хто нехороший, з ким вони хочуть працювати, з ким не хочуть і т. д. І якби йшлося про вибори у Франції, Німеччині чи США, то суспільство та медіа вже відреагували б на це як на втручання у вибори. Буквально днями прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв заявив, що вибори в Україні можуть не бути визнані через те, що українці на території РФ не зможуть проголосувати.

Крім того, частина аудиторії продовжує дивитися російські телеканали, де вибори в Україні є однією з топових тем. Вони висвітлюються виключно з негативного боку, як і їхні учасники, крім деяких, яким даються більш лояльні оцінки. І на частину виборців це впливає.

Далі – це компромат. РФ накопичує інформацію на учасників виборчого процесу і може її використовувати. Я також не виключаю непрямого фінансування певних політичних сил і груп. Очевидно, воно відбувається, бо протидії попереднім таких фактам ми не побачили: ні гучних процесів, ні кримінальних справ. Втім, якщо у нас немає на руках доказів, це не означає, що цього не відбувається. Коли була зламана пошта Владислава Суркова (радник президента РФ з питань України, - ред.), в ній були директиви щодо фінансування деяких українських партій на місцевих виборах 2015 року. Але про результативні розслідування з приводу виділених бюджетів, регіонів, які там згадувалися, нам невідомо.

І, звичайно, є перспектива хакерських атак. Масштаби оцінити складно, але у нас вже був прецедент з вірусами, якими була заражена частина банківської системи, метро, ЗМІ і т. д. Нещодавно була заява про спробу хакерських атак на сайт ЦВК, хоча сайт сам по собі не має такої цінності, щоб через нього можна було б зірвати виборчий процес в Україні. Ось підірвати до нього довіру або призупинити оперативне інформування – так.

– До речі, заборона на голосування українців у РФ – правильне рішення?

– Є офіційні дані, наприклад, в 2014 році на президентських виборах в РФ проголосували 1153 громадянина України. Тобто, впливу на кінцевий результат таке голосування не має. А в 2010 році на території РФ проголосували 4,5 тисячі громадян України. Тому стверджувати, що "три мільйони українців позбавлені права голосу" – некоректно. Форма реалізації своїх виборчих прав у закордонних українців така, що їм дуже складно проголосувати в принципі, причому по всьому світу.

– З 2004 року на виборах з'являються історії про якийсь "транзитний сервер", нещодавно про це згадував і глава МВС. Що це таке і чим загрожує?

– У мене немає таких фактів, хоча в 2004 році він начебто був. Учасники тих процесів, у яких я цікавилася, не змогли відповісти по суті питання, чим закінчилася історія з сервером, було вручено підозру фігурантам, так як без ЦВК там не обійшлося. У нас після Майдану 2004 року була абсолютна амністія для всіх, хто брав участь у фальсифікації виборів. Справу не було доведено до кінця, за революційними подіями мало кого цікавив юридичний, делікатний процес.

Інформація в інформаційно-аналітичну систему "Вибори" приходить, коли на рівні окружкому підписується протокол. В нього можуть вноситися технічні уточнення, але це буде всіма відзначено, тому що копії опиняються в руках всіх суб'єктів виборчого процесу, так само уточнений протокол відповідно повинен маркуватися. І вносити зміни в протоколи з тієї причини, що на сервер зайшли якісь інші дані, малореально. Вся процедура уточнення протоколів чітко прописана. Якщо у всіх є дані, що результати були одні, а через пару днів вони без перерахунку виявилися іншими, то все це не пройде. Тому спроби можуть бути, але я не вірю, що паралельні сервери можуть спрацювати.

– Що буде з голосуванням ув'язнених і військових, які вважаються резервом голосів для будь-якої існуючої влади?

– У в'язницях не відбувається фальсифікації в буквальному розумінні закону – тобто, внесення неправильних даних у протоколи. Там відбувається примус до голосування, коли явка 99-100%, і всі голосують за одного кандидата. Найчеснішими були вибори президента 2014 року. Тоді йшли голосувати ті, хто хотів, і голосували за різних кандидатів, у межах політичних настроїв відповідної області.

На жаль, застосовуються й інші методи, на зразок тортур і зґвалтувань, за відмову людини голосувати за певного кандидата, людей кидали в одиночку і т. д. Це треба регулярно моніторити. Не тільки за пачку сигарет або хороше ставлення укладеним доводилося голосувати за визначеного адміністрацією в'язниці кандидата.

Військові будуть голосувати. Створені відповідні умови, на відміну від 2014 року. Зросла кількість дільниць у прифронтових територіях, в окремих невеликих громадах будуть відкриватися ділянки для військовослужбовців, так як місцевих жителів там формально залишилося не так вже багато. Військові – це ті люди, у яких має бути стрижень, зокрема політичний. Але ми не можемо виключати, що в окремих випадках буде групове голосування. Залежить від того, чи делегують кандидати членів комісій на території, де складна ситуація з безпекою і йдуть обстріли. За різними даними близько 52 тисяч військовослужбовців зможуть голосувати безпосередньо у прифронтовій зоні.

Ольга Айвазовська: "Втручання РФ нині недооцінюється. Воно вже має місце". (РБК-Україна)

– З чим пов'язана аномально велика кількість організацій, які побажали спостерігати за виборами?

– 139 – це безпрецедентна кількість неурядових організацій, зареєстрованих спостерігачами. На президентських виборах-2014 їх було 10, на парламентських – 37.

Причому 85 з них взагалі не мають ніякого досвіду зі спостереження на виборах. Очевидно, їхня політична нейтральність неможлива. 55 організацій мають зв'язки з політичними партіями, це легко простежується з відкритих джерел. 36 з них мають відношення безпосередньо до кандидатів, більше всього – дев'ять, пов'язані з Олександром Вілкулом.

Кожна організація з 139 може делегувати двох людей на виборчу дільницю або окружком – це величезна кількість людей, які можуть зірвати і підрахунок голосів, і встановлення результатів. Роботу комісії можна заблокувати через подачу маси скарг, а комісія в першу чергу повинна розглянути їх, а не почати роботу з бюлетенями. Це може бути керований хаос.

Є і юридичний спосіб – такі організації беруть з нашого сайту новини і на цій основі пишуть звернення в прокуратуру. Прокуратура в якийсь момент може витребувати у поліції справу, що призведе до припинення розслідування. Подібну історію ми бачили в 2016 році на виборах у Чернігові.

Ряд організацій будуть працювати і на дипломатичному фронті. У Варшаві у вересні пройде конференція з людського виміру ОБСЄ. Це величезний захід, де будуть присутні дипломати зі всіх країн ОБСЄ, представники громадських організацій. І російська пропаганда там завжди зловживає ефіром і просуває свої позиції. Так що ряд спостерігачів просто будуть збирати інформацію та аргументи для девальвації і знецінення українського політичного процесу з боку Кремля.

– Наскільки підрахунок голосів і встановлення результатів виборів можуть бути конфліктними?

– Це буде проходити конфліктно, але конфлікт – це частина природи виборів, і це стосується не тільки України. Кандидати можуть заявляти про тисячі неіснуючих порушень. Але жоден конфлікт не може призвести до юридичної невизнання підсумків виборів. Вони можуть бути визнані такими лише на окремих ділянках, наприклад, в разі знищення виборчої документації або появи зайвих бюлетенів у визначеному обсязі. Але на національному рівні ні в кого з кандидатів не вистачить ресурсу, щоб влаштувати повномасштабний хаос і на дільницях, і в окружних комісіях. В окремих окружкомах або ділянках будуть застосовуватися методи зриву, затягування конфлікту і у зв'язку з дуже гострою конкуренцією та ймовірними невеликими проміжками між кандидатами, які можуть потрапити у другий тур.

– Чому ЦВК планує надрукувати в два рази більше бюлетенів, ніж число виборців у реєстрі?

– ЦВК визначився з підрядником для друку захищених бюлетенів для голосування 31 березня та 21 квітня. Так як тендер на закупівлю цих послуг просто неможливо провести між першим і другим туром у відповідносты з новими процедурами, ЦВК оголосив підрядника і весь тираж для двох днів голосування. Закон дозволяє надрукувати лише на 0,5 відсотка більше бюлетенів. Розголос і скандал з подвійним тиражем на перший тур пов'язані з низькою довірою до ЦВК і низьким розумінням процесів і процедур з боку випадкових коментаторів.

– Чим може бути небезпечна заяву "Національних дружин" про готовність силою "усувати порушення" на виборах?

– Перспективою отримання нелегітимних виборів, а також їх зривом на окремих ділянках. Я буду сподіватися, що монополія на законне насильство залишиться лише в руках правоохоронних органів, а будь-які громадські об'єднання будуть залишатися в рамках закону про вибори.