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Латвія звела на кордоні з Росією паркан з колючим дротом

Новини » Політика    11.03.2019 - 13:59
Латвія звела на кордоні з Росією паркан з колючим дротом
Ілюстративне фото (rs gov lv)

Латвія звела на кордоні з Росією 93-кілометровий паркан

На латвійсько-російському кордоні завершені будівельні роботи по зведенню 93-кілометрового паркану з колючого дроту. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Delfi.

Відзначимо, що всього планується зміцнити і модернізувати 282,6 км латвійсько-російського кордону. Загальні витрати на будівництво складуть 21, 2 млн євро.

Видання пише, що на ділянках, де вже встановлено новий паркан з колючого дроту, істотно знизилася кількість порушень. У зв'язку з цим було прийнято рішення про будівництво ще 100 аналогічних загороджень. На це додатково буде потрібно ще 5,6 млн. євро.

Нагадаємо, президент Латвії Раймондс Вейонис заявляв, що Європі слід бути єдиною і пильною через агресивну політику Росії, яку вона демонструє з 2014 року для "досягнення геополітичних цілей".

Зазначимо, в грудні минулого року біля латвійського кордону збройні сили Латвії зафіксували розвідувальний корабель РФ і в той же день патрульні літаки НАТО зафіксували російський розвідувальний літак біля Литви.

 
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