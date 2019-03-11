На місці аварії літака в Ефіопії виявлені "чорні скриньки"

Фото: літак (twitter.com/EveningExpress)

Знайдені "чорні ящики" будуть направлені на експертизу

У понеділок, 11 березня, рятувальники виявили бортові самописці ("чорні скриньки") на місці аварії літака Boeing 737 в Ефіопії. Про це повідомляє CNN.

Знайдені "чорні скриньки" будуть направлені на експертизу. Відзначимо, що в авіакатастрофі, яка сталася 10 березня, загинули 157 осіб. Серед загиблих найбільша кількість громадян Кенії і Канади. Зокрема загинули 19 представників ООН. Літак розбився незадовго після зльоту з аеропорту міста Аддіс-Абеба.

За попередньою інформацією ефіопських авіаліній, громадяни України не були пасажирами літака, потерпілого катастрофу в Ефіопії.

Після цього влада Китаю тимчасово заборонили використовувати літаки Boeing 737 Max 8 на всіх внутрішніх національних авіалініях. Також через авіакатастрофу в Ефіопії компанія Boeing відклала презентацію новітнього лайнера, яка була запланована на 13 березня. Авіакатастрофа в Ефіопії стала другою для літаків нового покоління після того, як 29 жовтня 2018 розбився літак в Індонезії.