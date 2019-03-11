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Суд відкрив провадження щодо невідповідності Авакова посаді міністра

Новини » Політика    11.03.2019 - 12:56
Суд відкрив провадження щодо невідповідності Авакова посаді міністра
Фото: Арсен Аваков (РБК-Україна)

Авакова звинувачують у невідповідності вимогам до членів уряду

Окружний адміністративний суд Києва відкрив провадження у справі про невідповідність Арсена Авакова посаді міністра внутрішніх справ України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу суду.

Повідомляється, що суд відкрив провадження у справі за позовом до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова за неподання до Верховної ради подання про звільнення голови МВС. Суд буде розглядати цю справу за спрощеною процедурою без виклику сторін (розгляд займе не більше 60 днів).

Також повідомляється, що позивач просить суд визнати протиправними дії Авакова, які порушують вимоги до членів Кабміну. Також позивач просить суд зобов'язати Гройсмана внести до парламенту подання про звільнення Авакова.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд поступив позов про невідповідність Авакова вимогам до членів Кабміну.

Відзначимо, до цього Аваков заявив, що проти нього готуються провокації, щоб дискредитувати роботу поліції під час виборів 2019. За його словами, на його рахунку в Україні чи Італії з незрозумілих джерел має "впасти" значна сума.

 

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Новини України Міністерство внутрішніх справ УкраїниминистрАрсен Аваков
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