Підсумки дня: 10 травня

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10.05.2019 - 18:51
Новость на русском
Трибунал ООН провів слухання у справі українських моряків. Під час засідання заступник глави МЗС Олена Зеркаль
заявила про захват РФ українських моряків у Керченській протоці
та просила про звільнення моряків
На україно-румунському кордоні
виявили розбитий вертоліт
, який ймовірно перевозив контрабанду, та тіло пілота
В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшла заява до спікера Верховної ради України Андрія Парубія
про заборону підписувати "мовний закон"
Депутат Верховної ради України Олександр Сугоняко зареєстрував новий проект постанови №10270-4
щодо інавгурації новообраного президента України Володимира Зеленського
Державна виконавча служба Міністерства юстиції
стягнула з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів
у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича"
Окружний адміністративний суд міста Києва
визнав протиправним надання слова представнику президента у Верховній раді
на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій
В інтерв'ю
РБК-Україна
бізнесмен Ігор Коломойський
розповів про своє бачення найближчого політичного майбутнього за президентства Володимира Зеленського
, ідеології партії "Слуга народу", можливості розпуску Верховної ради, коаліції в новому парламенті і багато іншого
Одразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку,
не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання через хворобу
Олександр Усик
взяв участь в акції "Безсмертний полк"
з нагоди Дня перемоги над нацистською Німеччиною. При цьому відомий український боксер був помічений разом з лідерами "Опозиційного блоку" і митрополитом УПЦ МП Онуфрієм
Співачка і актриса
Аліна Гросу вперше показала свого нареченого
. На фото щаслива пара позує на фоні міських пейзажів Праги
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