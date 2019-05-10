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Суд позбавив Луценко слова на погоджувальній раді парламенту

Новини » Політика    10.05.2019 - 13:01
Суд позбавив Луценко слова на погоджувальній раді парламенту
Фото: Ірина Луценко (Віталій Носач, РБК-Україна)

У регламенті Ради не передбачено право представника президента виступати на погоджувальній раді

Окружний адміністративний суд міста Києва визнав протиправним надання слова представнику президента у Верховній раді на засіданнях погоджувальної ради депутатських фракцій. Про це повідомляє прес-служба суду.

Рішення ухвалено справу за позовом народного депутата від фракції "Батьківщина" Сергія Власенка до голови Верховної ради України Андрія Парубія. У задоволенні решти позовних вимог було відмовлено.

"Мотивом для ухвалення Окружним адміністративним судом міста Києва такого рішення стало те, що відповідно до закону України "Про регламент Верховної Ради України" не передбачено надання на засіданнях погоджувальної ради слова для виступу представнику президента України", - йдеться в повідомленні суду.

Нагадаємо, представником президента у Верховній раді з квітня 2017 року є народний депутат з фракції "Блок Петра Порошенка" Ірина Луценко.

Погоджувальні ради депутатських фракцій і груп відбуваються перед початком сесійного тижня (зазвичай, в понеділок об 11:00).

Як повідомляло РБК-Україна, Національне антикорупційне бюро України завело справу на спікера Верховної ради Андрія Парубія за можливу розтрату коштів.

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