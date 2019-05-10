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Майже усі судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на оцінювання

Новини » Суспільство    10.05.2019 - 16:01
Майже усі судді Окружного адмінсуду Києва не прийшли на оцінювання
Ілюстративне фото (УНІАН)

Одразу 34 судді надали довідки про хворобу

Одразу 34 судді Окружного адміністративного суду Києва, включно із головою Павлом Вовком та суддями, які визнали незаконною націоналізацію ПриватБанку, не з’явилися на обов’язкове кваліфікаційне оцінювання через хворобу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Громадське".

Відповідну інформацію повідомили у Вищій кваліфікаційній комісії суддів (ВККСУ).

"7 суддів прийшли, 34 - ні. Неявка на оцінювання без поважних причин є підставою для звільнення судді. Однак комісія з’ясувала, що сталося із цими суддями. Вони всі в один день захворіли і надіслали нам 34 довідки про хворобу", - заявили у комісії.

У відомстві пояснили, що ВККСУ не вправі спростовувати чи перевіряти медичні довідки.

"Тому така причина є поважною і для цих суддів призначено новий день складання іспиту", - зазначив член ВККС, секретар палати з питань добору і публічної служби Михайло Макарчук.

Він додав, що судді Окружного адмінсуду Києва мають прийти для складання іспиту 21 травня.

Нагадаємо, раніше глава Окружного адмінсуду Києва Павло Вовк звинуватив президента України Петра Порошенка в тиску на судову владу після його заяви по ПриватБанку. Вовк назвав неправомірною заяву Порошенка про необхідність прискорити кваліфікаційну оцінку суддів і доручення СБУ і ГПУ відкрити справи проти суддів, які винесли рішення про незаконність націоналізації банку.

Як писало РБК-Україна раніше, Порошенко на засіданні РНБО звернувся до СБУ і до генпрокурора з проханням порушити кримінальну справу за рішення про незаконність націоналізації ПриватБанку. Він також закликав ВККСУ прискорити оцінювання суддів для перезапуску Окружного адмінсуду.

18 квітня цей суд визнав незаконною націоналізацію ПриватБанку. Рішення прийнято за позовом колишнього співвласника банку Ігоря Коломойського.

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