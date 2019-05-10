Трибунал ООН завершив слухання по справі українських моряків

Іллюстративне фото (twitter.com dw.com)

Зеркаль заявила про захват РФ українських моряків у Керченській протоці

У п'ятницю, 10 травня, Міжнародний морський трибунал з морського права завершив слухання за позовом України про тимчасові заходи щодо РФ для звільнення захоплених українських моряків і кораблів. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Головуючий засідання повідомив, що рішення очікується орієнтовно 25 травня. Зазначимо, що під час засідання заступник глави МЗС Олена Зеркаль заявила про захват РФ українських моряків у Керченській протоці та просила про звільнення моряків.

У свою чергу, адвокат Джонатан Гімблет відкинув російські звинувачення, що українські кораблі нібито "таємно вторглися" в російські територіальні води. Зокрема, він зазначив, що раніше українські судна вже проходили Керченську протоку і все миналось без інцидентів.

Також адвокат Марні Чік зазначила, що виняток, на який посилається Росія - ст. 298 (1)(b) UNCLOS - не застосовується у цій справі.

"Характер дій, які здійснює Росія носить характер "застосування національного законодавства", у даному випадку кримінального. І саме ці дії є предметом справи, оскільки вони порушують імунітети, гарантовані Конвенцією", - зазначила вона.

Вона додала, що українські військові кораблі не були задіяні у військовій діяльності, вони намагалися повернутися до свого порту приписки.

"Лише те, що корабель є військовим, не означає, що він задіяний у військовій діяльності. Для використання винятку щодо військової діяльності має значення не вид корабля, а характер його діяльності", - заявила адвокат.

Професор Жан-Марк Тювінен у свою чергу додав, що 17 квітня РФ продовжила арешт моряків, хоч на той час Україна застосувала і вичерпала всі дипломатичні засоби.

"Це не просто загроза для імунітету кораблів та їхніх екіпажів. Ці імунітети фактично порушуються Росією з кожним днем все сильніше. Невідкладність ситуації сьогодні є такою ж як і в перший день. Більше того - з кожним днем імунітет України за UNCLOS порушується все більше. Росія не звертає уваги на всі вимоги звільнити військові кораблі та членів їхніх екіпажів, які були зроблені Україною та багатьма іншими країнами", - заявив він.

Самої російської делегації на засіданні не було. Однак, Зеркаль додала, що Морський трибунал може винести рішення без участі РФ. Захід відбувається в головному залі суду і є відкритим. Є онлайн-трансляція події.

Нагадаємо, 25 листопада 2018 року РФ захопила в Керченській протоці катери українських Військово-морських сил "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу", які поверталися до Одеси після спроби пройти через Керченську протоку в Азовське море. РФ захопила 24 українських моряків, яких ООН визнала військовополоненими. У свою чергу, МЗС України висловила рішучий протест Росії через продовження утримання під вартою 24 українських військовослужбовців, захоплених у полон Росією.