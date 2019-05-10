До суду надійшов позов про заборону підписувати і публікувати "мовний закон"

Фото: спікер Ради Андрій Парубій (РБК-Україна, Віталій Носач)

Судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову

В Окружний адміністративний суд міста Києва надійшла заява до спікера Верховної ради України Андрія Парубія про заборону підписувати "мовний закон" ("Про забезпечення функціонування української мови як державної"). Про це повідомляє прес-служба суду.

"До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшла заява про забезпечення позову від ГО "Інститут правової політики та соціального захисту імені Ірини Бережної" до Голови Верховної Ради України Андрія Парубія щодо заборони підписувати ЗУ "Про забезпечення функціонування української мови як державної", - повідомила прес-служба.

Зокрема, позивач просить суд у порядку забезпечення адміністративного позову, заборонити Парубію і кожному з окремих народних депутатів та працівників Апарату ВРУ вчиняти будь-які дії, спрямовані на підписання відповідного закону, направлення його на підпис президенту і подальше офіційне опублікування закону.

Судом вирішується питання про наявність правових підстав для вжиття заходів забезпечення позову до подання відповідного позову до Окружного адміністративного суду міста Києва.

Нагадаємо, голова Верховної ради Андрій Парубій заявив, що підпише "мовний закон" - законопроект "Про функціонування української мови як державної" наступного пленарного вівторка, 14 травня.

У четвер, 25 квітня, Верховна рада в другому читанні прийняла "мовний закон". Закон регулює застосування української мови в діяльності органів державної влади, а також у публічних сферах.