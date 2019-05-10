Итоги дня: 10 мая

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10.05.2019 - 18:51
Новина українською
Международный трибунал провел слушания по делу украинских моряков в РФ. Во время заседания заместитель главы МИД Елена Зеркаль
заявила о захвате РФ украинских моряков в Керченском проливе
и просила об освобождении моряков
На украино-румынской границе
обнаружили разбитый вертолет
, который вероятно перевозил контрабанду, и тело пилота
В Окружной административный суд города Киева поступило заявление к спикеру Верховной рады Украины Андрею Парубию
о запрете подписывать "языковой закон"
Депутат Верховной рады Украины Александр Сугоняко зарегистрировал новый проект постановления №10270-4
об инаугурации новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского
Государственная исполнительная служба Министерства юстиции
взыскала с кипрских компаний в пользу Украины более 3 млн долларов
по делу об спецконфискациях "денег Януковича"
Окружной административный суд города Киева
признал противоправным предоставление слова представителю президента в Верховной раде
на заседаниях согласительного совета депутатских фракций
В интервью
РБК-Украина
бизнесмен Игорь Коломойский
рассказал о своем видении ближайшего политического будущего при президентстве Владимира Зеленского
, идеологии партии "Слуга народа", возможности роспуска Верховной рады, коалиции в новом парламенте и многом другом
Сразу 34 судьи Окружного административного суда Киева, включая главу Павла Вовка и судей, которые признали незаконной национализацию ПриватБанка,
не явились на обязательное квалификационное оценивание из-за болезни
Александр Усик
принял участие в акции "Бессмертный полк"
по случаю Дня победы над нацисткой Германией. При этом известный украинский боксер был замечен вместе с лидерами "Оппозиционного блока" и митрополитом УПЦ МП Онуфрием (видео)
Певица и актриса
Алина Гросу впервые показала своего жениха
. На фото счастливая пара позирует на фоне городских пейзажей Праги
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