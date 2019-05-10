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В Україну повернули понад 3 млн доларів "грошей Януковича"

Новини » Політика    10.05.2019 - 10:33
В Україну повернули понад 3 млн доларів "грошей Януковича"
Фото: Віктор Янукович (news-cloud.net)

Україна стягнула кошти з кіпрських компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited

Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула з кіпрських компаній на користь України більше 3 млн доларів у справі про спецконфіскацію "коштів Януковича". Про це повідомляє прес-служба Мін'юсту.

Як повідомляється, 7 травня за даними справами на депозитний рахунок Державної виконавчої служби України надійшли грошові кошти за обома провадженнями у сумі 55 млн гривень та 1 млн доларів.

"Державна виконавча служба Міністерства юстиції стягнула на користь держави України з кіпрських компаній EROSARIA LTD та Aldoza Investments Limited, які пов’язані з Віктором Януковичем та колишніми високопосадовцями, 55 млн гривень та 1 млн доларів", - повідомляє заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби Світлана Глущенко.

Як повідомляло РБК-Україна, Краматорський суд Донецької області 28 березня 2017 року ухвалив рішення про конфіскацію у 10 компаній нерезидентів близько 1,5 млрд доларів. Як повідомив тоді генпрокурор Юрій Луценко, ці гроші належали екс-президенту Віктору Януковичу та його оточенню. У той же день ці кошти були перераховані з рахунків цих компаній в "Ощадбанку" на рахунки Державного казначейства.

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін повідомив, що рішення Краматорського суду про конфіскацію 1,5 млрд гривень оточення Януковича засекретили в інтересах слідства.

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