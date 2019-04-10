Підсумки дня: 10 квітня

• Президент Петро Порошенко звільнив Максима Степанова з посади голови Одеської обласної державної адміністрації

• Голова Підкомісії з питань повторного розслідування авіакатастрофи неподалік Смоленська Антоні Мацєревич заявив, що результати досліджень британської лабораторії підтвердили висновки польської підкомісії з розслідування причин смоленської катастрофи

• Росія зірвала переговори по Донбасу в Мінську. РФ відмовляється від роботи у Мінську до того, як з'являться результатів виборів в Україні

• Кандидат у президенти України Петро Порошенко здав аналізи представникам антидопінгової організації VADA на НСК "Олімпійський"

• Депутати Верховної ради України Єгор Соболєв та Семен Семенченко, які буди обрані у 2014 році до Верховної ради за списками об’єднання "Самопоміч", заявили про намір вийти з партії

• Національний банк України (НБУ) на 11 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що перевищує курс попереднього банківського дня

• Науковці отримали перше зображення чорної діри, використовуючи спостереження телескопа Event Horizon центру галактики M87 (масивної галактики в сусідньому скупченні галактик Діва)

• Погода в Україні влітку 2019 року буде дуже примхливою і синоптики рекомендують враховувати її сюрпризи при плануванні відпустки і канікул.