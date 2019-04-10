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Соболєв і Семенченко виходять з "Самопомочі"

Новини » Політика    10.04.2019 - 10:50
Соболєв і Семенченко виходять з "Самопомочі"
Фото: Соболєв і Семенченко (колаж РБК-Україна)

Відповідну інформацію парламентарі повідомили у ході засідання фракції

Депутати Верховної ради України Єгор Соболєв та Семен Семенченко, які буди обрані у 2014 році до Верховної ради за списками об’єднання "Самопоміч", заявили про намір вийти з партії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу політсили.

Соболєв і Семенченко виходять з &quot;Самопомочі&quot;

Вказано, що Соболєв уже підписав відповідну заяву, а Семенченко оголосив про намір зробити це найближчим часом.

Зазначається також, що нардепи повідомили про відповідний намір своїх колег під час засідання фракції.

Слід підкреслити, що раніше лідер партії Андрій Садовий повідомляв про можливість виходу частини народних депутатів зі складу фракції.

"Парламент доживає останні місяці і політики визначаються зі своїм майбутнім та потенційними новими попутниками. Як би не склалась доля тих, хто вирішить покинути "Самопоміч" у цей момент і якими б не були їх мотиви, я хочу подякувати їм за їхню працю", - написав Садовий.

Нагадаємо, якби парламентські вибори в Україні проводилися в середині березня 2019 року, то найбільші шанси подолати 5%-ий бар'єр мали б до дев'яти партій. Серед них і "Самопоміч" з показником 3,2%.

Як писало РБК-Україна раніше, на початку березня мер Львова Андрій Садовий подав заяву до Центральної виборчої комісії (ЦВК) про зняття своєї кандидатури з президентських виборів-2019.

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