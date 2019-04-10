НБУ підвищив офіційний курс долара

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Курс долара виріс на 7 копійок

Національний банк України (НБУ) на 11 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 грн/долар, що на 7 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 11 квітня встановлено на такому рівні: 2676,5228 гривень за 100 доларів (+6,913 гривень).

При цьому курс долара на 10 квітня становить 2669,6098 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Нагадаємо, курс долара на відкритті міжбанківського валютного ринку 10 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 26,75 грн/долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,14 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 7 копійок до 26,92 гривень за долар, купівлі на 6 копійок до 26,67 гривень за долар. Курс євро в продажу зріс на 10 копійок до 30,42 гривень за євро.