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Порошенко здав аналізи експертам VADA

Новини » Вибори 2019    10.04.2019 - 17:14
Порошенко здав аналізи експертам VADA
Фото: Петро Порошенко (РБК-Україна)

Аналізи кандидат в президенти здав на НСК "Олімпійський"

Кандидат у президенти України Петро Порошенко здав аналізи представникам антидопінгової організації VADA на НСК "Олімпійський". Про це він повідомив журналістам після медобстеження. 

Порошенко зазначив, що здача аналізів перед дебатами - не його ініціатива, а пропозиція його опонента Володимира Зеленського. Водночас Порошенко наголошує, що ця процедура є важливою. 

"Пропозиція Кличко здати аналізи найавторитетнішій добровільній антидопінговій асоціації VADA - це чудова нагода зняти будь-які питання щодо об'єктивності результатів тесту на вміст заборонених речовин", - вважає Порошенко. 

Порошенко наголосив, що не стверджує, що Зеленський є наркоманом, але ігнорування здачі аналізів називає питанням ризику і загрози щодо командування ЗСУ та міжнародної діяльності України.

Кандидат у президенти також наголосив, що не знає вартості проведення аналізів.

 

Пропозиція Klitschko здати аналізи найавторитетнішій добровільній антидопінговій асоціації VADA – це чудова нагода зняти будь-які питання щодо об'єктивності результатів тесту на вміст заборонених речовин

Опубліковано Петром Порошенком Середа, 10 квітня 2019 р.

Раніше повідомлялося, що кандидат у президенти України Петро Порошенко збирається у другій половині дня середи прибуде в НСК Олімпійський і здасть аналізи представникам антидопінгової організації VADA.

Напередодні український боксер, екс-чемпіон світу Володимир Кличко закликав Порошенка і Зеленського прийти на НСК "Олімпійський" здати аналізи представникам антидопінгової організації VADA, які приїхали в Київ, сьогодні між 15:00 та 18:00.

Пізніше у штабі Зеленського повідомили, що він не піде здавати аналізи експертам VADA, бо він вже проходив відповідне медобстеження у клініці "Євролаб" 5 квітня. 

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